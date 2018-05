Ocampo: «Hem fet un pas endavant però hem de pensar en millorar més»

Ens hem de centrar en el que toca. Pensar que hem guanyat forma part del passat. Hem de millorar», va demanar Diego Ocampo uns minuts després de salvar el primer match ball de la temporada, en el quart partit de quarts de final a la Corunya. La victòria forçava el cinquè, demà mateix, però no hi ha temps per celebrar-la. L'ICL té molta feina: «Hem fet un pas endavant, millorant tant en defensa com en atac, amb més jugadors aportant, però hem de pensar en millorar més».

La victòria va fer que l'equip es tragués un pes de sobre i que guanyés confiança. Havia superat una prova de foc, un partit que Ocampo va definir com «dur i de ratxes». I va destacar que l'ICL havia estat bé «controlant les ratxes d'anotació i el rebot, tot i que no tant els triples». El rival va arribar a llançar 30 triples, que són massa segons el tècnic manresà. Però l'equip va saber sobreviure.

A més, Ocampo va destacar que ahir «més jugadors han participat, amb més riquesa, i ens han ajudat molt». Però sobretot va destacar que l'equip havia «jugat millor». «Ens hem passat més la pilota. La meva idea és no pensar tant en guanyar, ni celebrar res ara, sinó centrar-nos a jugar millor», va dir. I per aconseguir-ho, el tècnic assegura que s'ha de fer «pensant en bàsquet o veient el vídeo», no només entrenant.

Per a Ocampo, ara és vital «treballar en equip, en defensa i en atac, tant dins com fora de la pista». Demana fer pinya per afrontar una situació «complicada com sempre», ja que l'equip està obligat a guanyar el següent partit.

Tot i que només feia uns minuts que s'havia acabat el quart partit, Ocampo ja pensava en el cinquè. «Serà molt difícil», alertava abans d'elogiar el rival: «El Corunya està jugant molt bé, defensa molt bé i té una gran riquesa i ara competeix molt bé. Dirigeixen bé el partit des de la banqueta i també des de la pista. Això fa que nosaltres haguem de millorar».



Trias i Muñoz, satisfets



«Hi hem posat dos collons i hem tret el caràcter. Els equips campions es fan així», deia el capità, Jordi Trias, al final del partit. «Ara tenim una final i ens agrada jugar-la al nostre pavelló i amb la nostra gent. Estem una mica cansats però ells segur que també ho estan. Hem de jugar tan concentrats com sigui possible».

Trias afegia que «ha estat un cap de setmana de molta pressió, perquè sabíem que si perdíem ens n'anàvem al carrer. Hauria fet mal després d'aquesta temporada, en què hem estat tercers però hem arribat a mirar més amunt».

Per la seva part, Álvaro Muñoz definia el triomf com «un alleujament» perquè l'equip «s'hi jugava la vida». El tirador d'Àvila destacava la fortalesa mental de l'equip per refer-se dels bons moments locals: «Ens dóna moral però no ens ho hem de creure. Cal que ens cuidem molt, el fisioterapeuta farà hores extra, i ens n'anem cap al Nou Congost».

Muñoz també destacava que l'equip havia jugat «millor» però que el Corunya s'havia animat «perquè té jugadors de qualitat i tenia el suport del públic». Per tot plegat, la victòria era de mèrit i la reacció de l'equip havia estat bona per forçar el cinquè partit, demà. «Confiem en el Congost, nosaltres ens hi deixarem la pell».