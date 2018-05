EN DIRECTE | ICL Manresa - Leyma Corunya: la temporada en joc al Nou Congost

El Nou Congost viurà aquest vespre una final a cara o creu. L'ICL Manresa es juga la vida en el cinquè i últim partit de la sèrie davant el Leyma Corunya. Per seguir aspirant a tornar a l'ACB, només val la victòria.

Un caixa o faixa davant el conjunt gallec, amb la sèrie empatada a dos, i amb l'accés a les semifinals de la LEB Or en joc.

Un duel «emocionalment important», com el va definir l'entrenador local Diego Ocampo, i on el públic manresà jugarà un paper fonamental per decantar la balança.

Tot seguit, l'enllaç per poder seguir en directe el decisiu i emocionant ICL Manresa - Leyma Corunya: