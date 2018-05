L'ICL Manresa torna a casa per rematar la feina

El Nou Congost viurà avui al vespre una nova final, aquesta sense marge d'error (20.30 h). L'ICL ja no lluita per escalar una posició a la classificació, sinó per sobreviure en la batalla per tornar a l'ACB. Un partit decisiu, un caixa o faixa davant el Leyma Corunya amb l'accés a les semifinals de la LEB Or en joc. Un duel «emocionalment important», com el defineix Diego Ocampo, al qual l'equip arriba amb la moral alta després de salvar-se de l'eliminació diumenge en terres gallegues.

Serà el tercer partit en sis dies, un calendari comprimit que no hauria de tenir incidència en l'estat de la plantilla, tot i que alguns jugadors arrosseguen problemes físics. «Ara no hi ha cansament, hi ha ganes de guanyar», assegura el tècnic manresà, Diego Ocampo. «Quan tens moltes ganes, el cap fa que et facin menys mal les cames». De fet, diumenge va tenir una bona notícia en l'apartat físic: va reaparèixer uns segons l'escorta Guillem Jou, després de gairebé dos mesos de baixa.

Però més que en l'aspecte físic o tàctic, el tècnic treballa aquests dies en la mentalitat de la plantilla per «jugar bé», el seu gran objectiu. És per això que Ocampo admet que «anem accelerats perquè la motxilla, en comptes de retenir-nos, ens accelera. Hem de fer passos per buidar-la. Diumenge ho vam fer, vam jugar millor, tant en defensa com en atac. Però hi ha coses que hem de seguir millorant. Hem de fer les coses bàsiques i buidar la motxilla».

Ocampo admet que no pot transmetre a l'equip una fórmula màgica per guanyar: «No crec en un atac o una defensa genial». I reitera el seu missatge: «Penso en fer les coses bàsiques bé, en jugar bé al bàsquet».



Elogis als jugadors

De moment, l'entrenador percep una millora en l'equip, sobretot perquè «el desig dels jugadors és millorar» i perquè «accepten que se'ls corregeixin coses bàsiques, són entrenables. Jo puc dir moltes coses, però les han d'assumir». També s'han de reforçar coses que l'equip va fer bé, com els tres moments dolents que vam viure a la Corunya i vam superar amb control en defensa, amb rebot i calma en atac».

Ocampo no ha deixat de recordar durant tota l'eliminatòria que el Leyma Corunya és «un equip sòlid», que ha anat de menys a més aquesta temporada, amb força virtuts i amb jugadors «amb passat i amb futur ACB». I per aturar-lo caldrà parar atenció en tot el bloc, no només en frenar els pivots, Sonseca i Olmos: «Hem de defensar els exteriors, els bases i el joc interior».

Per aconseguir superar el rival, a més de confiar en la qualitat dels seus jugadors, el tècnic de l'ICL espera tenir el suport del públic, tot i que no exigeix res a la grada del Nou Congost: «M'agrada donar el millor de mi mateix i que els jugadors ho facin, amb esforç i fent les coses bé. Acabo d'arribar i no puc demanar res, però segur que hi haurà connexió, com en els dos partits anteriors».

De fet, Ocampo assegura que l'ambient que va viure en els dos primers partits va ser molt positiu i que l'ha viscut «en contades ocasions» en la seva carrera: «L'energia fluïa del públic a l'equip i de l'equip al públic».