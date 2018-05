Palència, un gegant de la LEB que es desperta

«No entrar al play-off seria un fracàs per al Palència, però si ho fem no serem un rival agradable. Si entrem en posicions baixes podem donar un ensurt a algun dels favorits». Eren paraules de Jordi Grimau en una entrevista concedida a Regió7 i publicada el 27 de gener passat. L´endemà, el seu equip va perdre al Nou Congost per un mínim 78-73 i queia a l´onzena posició de la LEB Or, fora de les places de play-off. Gairebé quatre mesos després, la profecia s´ha complert. Els castellans, un dels equips que es postulaven com a favorits el setembre, han superat un nefast inici de temporada i un relleu a la banqueta i són a les semifinals de la lliga, un ter-reny que han sovintejat.

Perquè el rival de l´ICL Manresa en la sèrie semifinal dels play-off d´ascens, que començarà demà a les 21 hores al Nou Congost, és un dels gegants de la segona categoria del bàsquet estatal. En les quatre darreres temporades ha estat campió un any (2015-16) i ha disputat dues finals més del play-off per a l´ascens. En totes dues (2014-15 i 2016-17), va caure davant del Burgos. Per resultats esportius, durant dos estius (2015 i 2016) hauria tingut dret de disputar l´ACB, però les exigents demandes de la màxima categoria, flexibilitzades l´any passat, no li ho van permetre.



Trajectòria ascendent



El Club Deportivo Maristas de Palència es va fundar el 1979 i la seva és una història de creixement constant. Va anar passant, de mica en mica, per tots els graons del bàsquet estatal fins a arribar a la LEB Or l´estiu del 2009. En les seves tres primeres temporades a la categoria, va quedar fora del play-off i en la segona fins i tot va haver de disputar un play-off de permanència contra l´Alcázar, que va guanyar per 3-0.

Però a partir de la temporada 2012-13 ja va començar a lluitar amb l´elit de la divisió. Va disputar unes semifinals que va perdre contra l´Alacant, després d´haver superat el Lleida, abans d´iniciar el periple de les quatre últimes temporades, en què, tret de la 2014-15, sempre ha finalitzat entre els tres primers de la competició. Per això apareixia com un dels grans favorits a l´ascens, amb el Breogán, el Melilla i l´ICL Manresa.



Massa contratemps



Però el principi d´any no va ser fàcil. De la plantilla de l´any passat van marxar molts puntals com Dani Rodríguez i Mamadou Samb (Melilla), Romà Bas (Castelló), Marc Blanch i Josep Pérez (CB Prat), Jhornan Zamora (Ourense) o Joan Tomàs (Palma). Es va apostar per Joaquín Prado a la banqueta i es va renovar l´equip amb homes veterans de l´ACB com el mencionat Jordi Grimau o Sergi Pino, tots dos ex del Manresa, a més de diverses apostes estrangeres. Només quedaven de l´any passat els veteraníssims Lamont Barnes, que després va marxar al Valladolid, i Urko Otegui.

Un altre gran problema va ser no disposar de pavelló a Palència. L´endarreriment de les obres va provocar que l´equip seguís jugant a la veïna Villamuriel de Cerrato, a set quilòmetres de la capital, i demanés de disputar els tres primers partits de lliga a fora. Els va perdre tots tres per poca diferència (67-60 a Melilla, 78-75 a Castelló i 80-72 a Vitòria) i també en el seu debut a casa (72-76 davant de l´ICL). L´equip competia i arribava a molts finals igualats, però no resolia al seu favor i aquest fet creava una dinàmica negativa que denunciava Grimau el gener.



Canvi amb el nou tècnic



Com gairebé sempre, la corda es va trencar per la banda més dèbil i Joaquín Prado va ser destituït a la jornada 22, després d´una derrota a casa contra el Barça B (72-74). Va agafar les regnes de l´equip Alejandro Martínez, un tècnic que té en comú amb Diego Ocampo, l´entrenador de l´ICL, que tots dos van ser destituïts a l´ACB durant el present exercici, el primer del Betis i el segon del Joventut. Amb Martínez a la banqueta, el Palència ha guanyat nou dels darrers dotze partits de la lliga regular i ha remuntat un 2-0 contra l´Unión Financiera Oviedo en la primera ronda dels play-off.

L´equip basa ara la seva solidesa en un bloc format pels bases Quique Garrido, també català, i el veterà Andrés Miso, amb les aportacions del bosni Sani Campara; a l´exterior, l´experiència de Grimau i Pino i l´elegància de Bryce Pressley, fill de l´exjugador del Joventut Harold Pressley; i a dins, el tir del serbi Cvetinovic, la duresa d´Otegui, acompanyada dels punts del lituà Deividas Busma i de la potència de Dartaye Ruffin. La letargia del gegant ja és història.