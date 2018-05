El canell de Nacho Martín decideix en un final agònic per a l'ICL

L'ICL Manresa ha guanyat en l'estrena de les semifinals de la LEB Or, davant el Palència, en un partit que s´ha decidit en els últims segons, en els que ha estat clau l'encert de Nacho Martín (86-85).

L´ala-pivot val·lisoletà ha estat el màxim anotador de l'ICL, amb 19 punts, cinc d´ells en els últims instants, per remuntar el 79-82 que havia aconseguit el conjunt visitant. D'aquesta manera ha resolt un partit que començava molt de cara per als manresans.

Un parcial de 7-0 d'inici ha permès l'ICL posar la directa en menys de dos minuts. Una escletxa que han pogut mantenir només durant els primers deu minuts (26-18). Però a poc a poc, el Palència ha anat remuntant, i de la mà de Jordi Grimau s'ha arribat a posar a només un punt (34-33). I just abans del descans, un 2+1 de Bryce Pressley situava l´empat a 42 amb què s´arribava als vestidors.

I al tercer quart, el Palència ha arribat a obrir una escletxa de fins a cinc punts (56-61) que l'ICL ha pogut empatar al final del període (62-62). El partit era d´una igualtat extrema, però els manresans han oberta oberta mitjan el darrer quart, primer amb set punts de marge (74-67) i després amb sis (76-70). Ha semblat una diferència gairebé definitiva, però el Palència ha signat un parcial 0-10 culminat amb un 3+1 de Pressley per avançar-se 76-80.

Un triple de Nacho Martín situava el 79-80, però Otegui no ha fallat els tirs lliures posteriors (79-82). El partit ha entrat en un intercanvi de cistelles i de faltes, esperant l´error. I de nou ha aparegut Nacho Martín, per empatar amb un altre triple (84-84) i després per sentenciar amb dos tirs lliures (86-85). Pressley, amb 1,2 segons d'últim atac, fallava el tir per guanyar.