L'ICL Manresa afronta amb fam el seu nou repte

Superat el primer obstacle, i gairebé sense temps per celebrar-ho i recuperar-se, l'ICL Manresa inicia aquest vespre la sèrie de semifinals de la LEB Or, davant el Chocolates Trapa Palència. Un duel al qual els manresans arriben «anímicament bé», segons el seu entrenador, Diego Ocampo, que posa tothom en alerta en assegurar que aquesta eliminatòria serà «tan o més complicada» que l'anterior amb el Corunya.

«La clau és la mentalitat i tenir fam, només per divendres», demana Ocampo, que recorda que els últims anys el Palència «ha guanyat la lliga o gairebé l'ha guanyat. Per a nosaltres és un repte guanyar-los tres partits».

Per aconseguir-ho, el tècnic gallec assegura que és indispensable «tenir confiança, un pilar bàsic per competir. I hem de valorar i respectar molt el rival», explica l'entrenador de l'ICL sobre un equip, el Palència, que ha guanyat 12 dels últims 17 partits, contant el 0-3 que li va clavar a l'Oviedo després del 2-0 inicial. «Juguen bé, amb ritme, es passen molt bé la pilota i són inteligents. No cometen errors i busquen molt bé que et posis nerviós, com ho van fer amb l'Oviedo», alerta.



Les virtuts dels palentins

Del rival, Ocampo en destaca que juga «un bàsquet ràpid i intel·ligent». I parla d'alguns noms propis: «Miso sembla que tingui 25 anys, com quan l'entrenava jo; Grimau, el mateix; i Otegui viu una segona joventut, amb confiança. A més, tenen jugadors menys coneguts, com Pressley, que es volen fer un lloc al bàsquet espanyol. Tenen un conjunt que els fa fer un bàsquet molt ric».

Els pilarts del Palència són els veterans Jordi Grimau (34 anys) i Andrés Miso (35 anys), que porten el pes del joc exterior juntament amb el nord-americà Bryce Pressley, i el veterà pivot Urko Otegui (36 anys), un lluitador amb molt caràcter.

Per tot plegat, Ocampo explica que seria un error centrar-se en aturar una virtut del rival: «Els pivots poden anotar, córrer i llançar de mitja o llarga distancia. Grimau juga d'ala però puja la pilota. Hem de tenir equilibri defensiu. Juguen un bàsquet ràpid però intel·ligent».



El compromís de l'equip

Ocampo admet que ha consensuat amb l'equip un pla de joc per aturar el Palència: «És important saber què creuen del rival, com defensar i com atacar, perquè l'entrenador no té una vareta màgica per dir què s'ha de fer». El tècnic gallec explica com n'és d'important arribar a aquest consens amb un exemple molt gràfic: «La clau no és implicar-se, és comprometre's. És com l'exemple del plat d'ous amb xoriç: el porc està compromès i la gallina només implicada. És vital el compromís i posar-hi part, com el porc».

I Ocampo també espera ajuda des de la grada per a una sèrie que, molt probablement, s'acabi decidint en un cinquè partit: «Esperem que l'equip s'entrengui per tal que el públic també ho faci».



Martínez dóna la possible clau

Com Ocampo diu del Manresa, el tècnic visitant, Alejandro Martínez, també destaca el bon moment anímic del seu equip. «Mentalment estem bé, físicament, pitjor», admet el tècnic nascut a Barcelona. «Tenim ganes de continuar fent coses importants però sabem quina entitat tenen el rival, el seu entrenador i la seva pista. No tenim res a perdre en aquests dos partits».

Per a Martínez, una de les claus que poden decantar la balança serà la lluita als taulers: «Tenen jugadors grans, que van bé al rebot. Haurem d'oferir una versió millorada que davant l'Oviedo».