EN DIRECTE | ICL Manresa - Palència

L'agònica victòria de l'ICL Manresa contra el Chocolates Trapa Palència en el primer partit de la sèrie de semifinals del play-off d'ascens de la LEB Or va demostrar un seguit d'aspectes. Una d'ells, que el conjunt castellà és molt dur i que s'albira un camí complicat per arribar a la final. I el segon, que els detalls poden ser molt importants per determinar l'accés a la final. Amb aquests aspectos ja apresos, l'ICL busca avui la segona victòria al Nou Congost.