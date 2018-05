L'ICL torna a patir molt, però viatjarà amb un 2-0 a favor

L'ICL Manresa tindrà divendres la primera oportunitat per entrar a la final de la LEB Or. Aquest diumenge ha tornat a patir molt, però ha superat el Palència. Els castellans han arribat a tenir tretze punts d'avantatge al segon quart i vuit en el darrer, però ha cedit en un tram final marcat per dues tècniques seguides al seu entrenador, Alejandro Martínez, per protestar les decisions arbitrals. L'ambient del Nou Congost ha tornat a pesar molt per ajudar els jugadors bagencs.

El començament del partit ha estat semblant al del primer. El Manresa va començar fort, amb pressió sobre les passades del Palència i forçant llançaments llunyans i accions al pal de Pressley que no sempre sortien bé. Per contra, en atac entraven els triples, un de Trias i un de Martín que situaven el 8-2. El domini dels pivots de l´ICL era evident i, tot i algun bàsquet de Pino, tres accions consecutives de Martín, Allen en un rebot d´atac i Sakho situaven el 18-10. Aleshores, però, ha succeït com divendres. L´atac ha fallat i la defensa no era tan efectiva. Un parell de cistelles d´Otegui, jugador que sembla que no hi sigui però que fa molta feina, i una pilota robada de Garrido a Gintvainis han permès que el Palència arribés al descans amb empat a 18, amb dos tirs lliures de Miso. L´ICL s´ha quedat més de tres minuts en blanc.

El parcial ha seguit obert a l´inici del segon quart, amb un triple de Garrido i un bàsquet de Cvetinovic (18-23) i, tot i que Trias l´ha tallat en 0-13 amb dos tirs lliures, el joc de l´ICL seguia sent farragós en atac. A més, Ocampo havia de recórrer a Dani Garcia perquè Costa s´havia torçat un turmell a l´inici. Així, dos bàsquets més, de Cvetinovic i Miso, situaven el perillós 20-27 i obligava al tècnic gallec dels manresans a aturar el partit. La dinàmica era molt dolenta i, tot i que Costa va tornar a la pista, no va poder seguir. El Palència cada cop implicava més jugadors en l´atac i un bàsquet de Pino situava la màxima diferència (25-38, a 2.00). L´ICL ha fet el possible per reduir la diferència abans del descans a còpia d´aprofitar el bonus i anotar des de la línia de tirs lliures mitjançant Muñoz i Allen, però un gran triple de Pino tornava els dotze punts, que podia reduir Lundberg en l´últim segon amb una penetració (31-41).

El tercer quart ha començat amb carrusel de bàsquets per totes dues bandes, amb la qual cosa l´avantatge visitant s´ha estabilitzat entre els deu i els dotze punts. Dos triples seguits, de Lundberg i de Martín, han permès l´ICL siguar-se a quatre (43-47), però una desatenció de Gintvainis ha donat aire a Pino per convertir-ne un ell (43-50). L´optimisme radicava en el fet que ara els tirs entraven, tot i que la defensa no era gaire bona. Muñoz ha anotat dos triples gairebé seguits i la diferència era salvable (51-56), però una mitja volta d´Otegui i un triple de Grimau (51-61, a 1.31) han fet molt mal. De tota manera,els bagencs han reduït a la meitat el desavantatge abans del final del tercer quart, amb un alley-hoop de Sakho, amb un 2+1 de Nacho Martín i amb una bona defensa sobre Miso.

El darrer període ha començat amb males notícies, un triplàs de Grimau (56-64), però l´ICL recuperava Costa per a la causa i entre Lundberg i Hamilton s´enganxaven al partit fins al 61-64. El Palència subsistia amb els tirs lliures d´Otegui, però un triple de Hamilton i una safata d´Allen reequilibrava el duel a 6.37 per al final (66-66). A més, en la següent acció, el mateix Noah Allen anotava de tres i donava el primer avantatge en molta estona (69-66). Però el Palència no s´ha rendit i s´ha tornat a posar davant (71-72), amb un bàsquet de Pino. Aleshores, els col·legiats han indicat una tècnica a l´entrenador visitant, Alejandro Martínez. A còpia de tirs lliures, Lluís Costa ha disparat el marcador fins al 76-72, però no hi havia res fet perquè entre Grimau i Otegui han tornat a comprimir el marcador a 1 minut (76-75). En aquest moment, una falta d´Otegui a Grimau ha suposat més protestes d´Alejandro Martínez, la segona tècnica i la desqualificant. Martín ha aprofitat dos dels tres tirs lliures (78-75, a 45 segons). En la jugada següent, Martín ha errat el tir, però Trias ha agafat un rebot vital i ha cedit a Álvaro Muñoz, que ha rebut falta a 22 segons. L´ala d´Àvila només n´ha aprofitat un (79-75) i la pilota ha estat pel Palència. En sis segons, els castellans han anotat mitjançant Cvetinovic (79-77) i hi ha hagut una nova falta sobre Álvaro Muñoz, a 14 segons per al final. Aquest cop han entrat tots dos (81-77). Però Pino ha anotat un gran triple a 7 segons per al final i falta ràpida sobre Lundberg (81-80), a sis segons per al final. El danès ha anotat el primer i ha fallat el segon (82-80), Grimau ha travessat la pista i el seu triple a la desesperada ja no ha entrat.