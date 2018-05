Ocampo: «Té molt mèrit el que han fet els jugadors davant les adversitats»

Diego Ocampo va aparèixer a la sala de premsa del Nou Congost satisfet per una nova victòria de l'equip. Un resultat que l'acosta a la final de la LEB Or i que, sobretot, continua treient pedres de la motxilla psicològica que tenallava l'equip. «Guanyar reforça la feina», va admetre Ocampo després d'un triomf sumat amb patiment.

«Té molt mèrit el que han fet els jugadors, han lluitat malgrat l'adversitat amb un gran joc i gran encert del Palència. Estic molt content per aquesta mentalitat i caràcter malgrat les circumstàncies», va destacar Ocampo, que va explicar que Lluís Costa s'havia fet mal al turmell dret i que va jugar infiltrat a la segona part.

Una circumstància més en contra d'un equip que, ara mateix, sembla capaç de superar qualsevol obstacle que tingui al davant. «Se'ns ha complicat el partit perquè el Palència ha jugat amb molta confiança i ha anotat cistelles difícils. Però no ens hem ensorrat i ha estat vital l'aportació de tots els jugadors. Dani Garcia ha fet una bona rotació, Lluis Costa ha jugat infiltrat i hem tingut bons minuts de Hamilton», va destacar Diego Ocampo.

L'entrenador gallec va parlar també de l'home del partit, Nacho Martín: «Es troba millor físicament i té més continuïtat en el joc. Davant l'adversitat ha fet un pas endavant. Però també ho han fet altres jugadors. Hamilton ens ha donat cinc minuts molt bons en atac i en defensa. Però el més important és l'equip».

I Ocampo també va destacar l'ajuda externa que va tenir l'equip per part de l'afició, que va donar ànims en els moments més complicats. «En aquest camp, quan perds de deu, sembla que guanyis de deu. Sembla que juguem amb set o vuit jugadors», va destacar l'entrenador de l'ICL, que no va deixar d'alabar la plantilla.

Ara, l'equip deixarà de tenir el suport del Nou Congost, com a mínim divendres, en el tercer partit de la sèrie. «Coneixem els seus jugadors i l'entrenador, ja van remuntar una eliminatòria», va dir Ocampo en referència al 2-3 davant l'Oviedo als quarts de final. «Ho hem de tenir molt clar i no relaxar-nos».

L'ICL pot rematar l'eliminatòria divendres, però Ocampo no va llançar les campanes al vol: «Hem guanyat dos partits però podríem haver perdut els dos. S'han decidit per detalls. Estem 2-0 però l'eliminatòria està molt més igualada del que indica el resultat».

De fet, el tècnic va dir que, «per a mi, no tot és guanyar o perdre. El resultat no ho indica tot, per joc podria ser diferent. Ens hem de preparar com si anessim 0-0».



Martínez, curt i concís

El tècnic del Palència, Alejandro Martínez, va fer una valoració ràpida i contundent del partit: «Felicito el Manresa pel 2-0. Ha estat un partit molt competit que s'ha decidit per la meva desqualificació. Lamento haver deixar el meu equip sense entrenador els últims minuts». Respecte a les dues tècniques, l'entrenador visitant va ser també concís: «El que passa a la pista es queda a la pista, no ho explicaré», va respondre abans d'aixecar-se i marxar.