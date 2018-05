Recompensa en forma de segona victòria després d'un gran patiment

L´ICL va enllaçar ahir la quarta victòria seguida, una ratxa que l´acosta a la final de la LEB Or, el penúltim graó per assolir l´anhelat ascens a l´ACB. L´equip va sobreviure i va sortir guanyador d´un altre final agònic i farcit de patiments, als quals s´ha abonat l´equip en aquestes eliminatòries. Els petits detalls van afavorir de nou un ICL que va remuntar 13 punts per avançar-se 2-0 a un Palència castigat per les dues tècniques al seu entrenador, decisives per al desenllaç del partit. La pressió del Nou Congost, de nou ple de gom a gom, va conduir els manresans a la victòria.

Un triomf que no va ser fàcil, tot i el bon inici de l´equip. Un triple de Noah Allen i cinc punts de Nacho Martín, tan encertat com va acabar divendres, donaven les primeres alegries. Una arrencada manresana que intentava contrar-restar Bryce Pressley, el millor visitant divendres i titular ahir. Però el Palència no en tenia prou amb el base nord-americà i veia com l´ICL s´escapava després de dos rebots en atac convertits en cistella per Allen i Martín (16-8).

Alejandro Martínez aturava el partit amb un temps mort i, poc després de la màxima diferència manresana (18-10), arribava la reacció fulgurant dels visitants: parcial de 0-8 per acabar el quart i moments de dubte per a l´ICL, que tenia problemes per fer circular la pilota (18-18).

Garrido, que havia revitalitzat el Palència en el tram final de primer quart, anotava un triple en començar el segon període. I el seu equip allargaria el parcial fins al 0-13 per avançar-se 18-23. Una mala ratxa que trencava Trias des del tir lliure. Però la dinàmica era favorable als visitants i Diego Ocampo es veia obligat a demanar temps mort després d´una safata de Miso, que trencava la zona amb facilitat (20-27).



Costa torna poca estona

Amb l´equip col·lapsat, arribaven males notícies a la posició de base: Lluis Costa, que s´havia revinclat el turmell dret al primer quart, tornava a pista, però només s´hi estava una jugada i marxava cap al vestidor amb l´equip nou punts per sota (23-32).

La tornada de Gintvainis a la direcció, després dels minuts de descans que li havia donat Dani García, no arreglava res: el Palència seguia molt entonat, amb Busma intimidant i Pressley dirigint i anotant (25-38). Es començava a palpar cert nerviosisme a la grada, més ensopida. I encara sort que Noah Allen anotava en l´últim segon del quart per replicar un triple anterior de Pino (31-41).

A l´inici de la segona meitat va quedar clar que el Palència tenia moltes ganes de seguir jugant i d´allargar el seu bon moment: els cinc jugadors visitants van ser gairebé un minut sobre el parquet, esperant que els de l´ICL rebessin les últimes instruccions d´Ocampo per intentar capgirar el marcador desfavorable.

Els manresans sortien revolucionats, però només aconseguien intercanviar cistelles amb el Palència, ben dirigit per Pressley. La diferència es mantenia fins que Lundberg anotava un triple que feia aixecar el públic dels seients (40-47). Una excitació que allargava Nacho Martín amb un altre tir exteriror (43-47).

L´acostament local no posava nerviós el Palència, que veia com Sergi Pino emergia per tornar a eixamplar la diferència en el marcador (43-52). I després d´un triple de Muñoz, que demanava més cridoria des de la grada, Otegui s´encarregava de refredar l´ambient (46-54). I al rocós pivot se li sumava Pino, que anotava 7 punts en poc més de set minuts.

El Palència tenia el partit controlat gràcies a la bona tasca dels veterans: Grimau anotava un triple molt llunyà (51-61). De nou, moment de patiment i dubtes al Congost, tot i que s´esvaïen amb un alley-oop de Sakho i un 2+1 de Nacho Martín (56-61). Cinc punts de desavantatge que semblaven un mal menor per començar l´úlimt quart.

L´ICL havia de completar la remuntada, amb intensistat però amb calma. I el partit arribava a empatar-se després d´un parcial 10-2 que replicava el triple inicial de quart de Grimau (66-66). Hamilton, vital, aportava la meitat dels punts d´aquest parcial.



La remuntada es consolida



Un triple d´Allen posava l´ICL per davant després de molts minuts (69-66). Una cistella que feia esclatar d´alegria l´afició quan encara faltaven més de cinc minuts per acabar. Calia protegir aquest marge i el Palència encara no havia dit l´última paraula. Els vistants es tornarien a avançar amb una cistella de Grimau. I quan Otegui els podia donar tres punts de marge, el pivot errava una safata al contraatac que deixava el seu equip tocat (76-72). Però faltava molt.

Tres tirs lliures d´Otegui ajustaven el marcador, però una segona tècnica a l´entrenador visitant resultava decisiva. Una avinentesa que l´ICL aprofitava: Nacho Martín anotava dos tirs lliures i Trias agafava un rebot en atac vital.

Semblava que el partit estava decidit, però l´exmanresà Sergi Pino encara era capaç d´anotar un triplàs quan faltaven set segons per acabar (81-80). I Grimau, després d´un únic tir lliure anotat per Lundberg, tenia a les mans la pilota de partit. Però Grimau fallava i l´ICL se salvava. Victòria al sac i un 2-0 que deixa el Manresa molt a prop de la final de la LEB Or.