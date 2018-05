Urko Otegui assegura que l'ICL «no està sent millor» que el Palència

Urko Otegui és un dels pilars del Palència, rival de l'ICL Manresa a les semifinals de la LEB Or. El veterà pivot basc té una llarga trajectòria a la lliga i, malgrat el 2-0 en contra, confia en la possible remuntada del seu equip. «Hauríem pogut guanyar els dos partits a Manresa. Sabem quin és el camí, quina feina hem de fer», assegura Otegui en declaracions al canal de televisió La 8 Palencia.

«No estan sent millors que nosaltres», assegura Otegui. «Hem de canviar el xip, saber que ja ho hem fet un cop, i no fa gaire», afegeix sobre la remuntada als quarts de final, que van començar amb un 2-0 favorable a l'Oviedo i van acabar 2-3 per als castellans.

Per intentar remuntar, però, el Palència haurà de recuperar la moral perduda per les dues victòries manresans. «Estem tristos perquè hem fet dos grans partits i el resultat no és el que esperàvem», admet Otegui. «Tant en el primer com en el segon hem tingut opcions clares de victòria, però per diferents motius no ens les hem endut. I estem tristos. Però segur que la mentalitat canviarà quan comencem a entrenar-nos i tornarà la il·lusió de sumar el primer punt amb la nostra afició».

El pivot no culpa directament els àrbitres de la primera derrota, malgrat que el Palència va reclamar una falta en atac de Nacho Martín sobre Jordi Grimau que els col·legiats van assenyalar al revés: «Són decisions que prenen els àrbitres, a vegades l'encerten i d'altres s'equivoquen. Es poden veure les imatges. Són coses que no són a les nostres mans. El que podem fer és lluitar, treballar, intentar jugar bé, tancar el rebot, detalls. La resta és cosa d'altres. Hem de seguir treballant».

Però quan continua exposant raons que van provocar la derrota, Otegui deixa caure «una decisió» que «ho va canviar tot». «Sabem que aquests partits es decideixen per detalls. Nosaltres no estem tenint la sort necessària per tancar els partits. En el primer, ho teníem a les nostres mans i una decisió ho va canviar tot», diu sobre la possible falta en atac de Nacho Martín. «I en el segon, la vara de mesurar en defensa un equip que va deu punts a sota i ha de remuntar, és totalment diferent. Hi ha 21 tirs de diferència entre els dos equips. Són detalls que no són a les nostres mans i nosaltres hem de seguir lluitant i treballant».

Otegui també treu importància a l'últim llançament del segon partit, errat per Jordi Grimau. Un triple que, si hagués entrat, hauria evitat el segon triomf de l'ICL. «Vam deixar escapar una renda de 13 punts i en moments decisius ells van anotar. Llavors va ser quan se'ns va escapar el partit, no per l'última jugada», argumenta el pivot del Palència.



Una crida a l'afició

Finalment, Otegui fa una crida a l'afició per omplir el pavelló Marta Domínguez i que hi hagi tanta pressió com en els dos primers partits al Nou Congost. «Que ens donin suport», demana el pivot. «L'equip està lluitant, ens estem buidant per guanyar, per continuar vius en els play-off, i estic segur que de la mateixa manera que hem patit l'efecte Pumarín (pavelló d'Oviedo) o l'afició de Manresa, ells també ho patiran».

Otegui recorda que «aquest any s'ha vist que junts som més forts i que quan hi ha sintonia entre equip i afició, és molt difícil guanyar aquí». I afegeix que «espero que divendres, amb un gran ambient al pavelló, puguem sumar el primer punt de l'eliminatòria i els creem dubtes. Que vegin que aquí és molt difícil guanyar. Hem de forçar el partit de diumenge».



Pino veu possible remuntar

També ha parlat de l'estat de l'eliminatòria el català Sergi Pino, que veu possible una remuntada malgrat el 2-0, com ja van fer amb l'Oviedo en els quarts de final. Però en declaracions al diari El Norte de Castilla apunta que no serà fàcil: «No vull dir que l'Oviedo tingui pitjor plantilla que el Manresa, però aquest equip ha arribat a les semifinals dels play-off i ha estat en les posicions capdavanteres de la classificació tota la temporada. No és impossible remuntar l'eliminatòria, però serà molt difícil».

Malgrat les dues derrotes al Nou Congost, l'exjugador del Bàsquet Manresa intenta treure conclusions favorables dels dos primers partits: «L'única cosa bona, per treure alguna cosa positiva dels dos últims partits, és que ens hem adonat que podem guanyar el Manresa».

Pino va ser el millor jugador del Palència diumenge, en el segon partit: va anotar 17 punts. «No vaig començar gaire bé els play-off, però en els dos partits de Manresa he assumit més responsabilitat en moments determinants i ha sortit bé. Diumenge vaig tenir més encert», admet el català, que en l'estrena de les semifinals va anotar 11 punts (3/4 triples).