L'ICL Manresa viatja a Palència i Ocampo demana als seus que siguin «freds»

Aquest divendres a les 21:00 l'ICL Manresa té la primera de les oportunitats per classificar-se per la final del play-off. Els del Bages tenen avantatge en l'eliminatòria de 2 a 0, però són conscients que a Palència l'ambient pressionarà i caldrà fer un gran partit i estar molt concentrat per tenir opcions.

Aquest dijous al migdia l'ICL Manresa ha viatjat cap a Castella i Lleó per enfrontar-se al Chocolates Trapa Palencia. Els manresans tenen una bona situació, però tal com explica l'entrenador, Diego Ocampo, cal centrar-se en guanyar el proper partit i no deslocalitzar l'objectiu amb el que ha passat abans o passi després. Tota la plantilla està a disposició del tècnic gallec per aquest partit.

Per la seva banda, el Chocolates Trapa Palencia vol allargar com sigui la sèrie i retornar-la al Nou Congost. Els dos partits de Manresa bé podrien haver caigut de la banda dels castellans, que tenen clar que el nivell entre els equips és igualat i poden repetir la gesta de remuntar un 2-0, tal com van fer a quarts de final.

Diego Ocampo deia davant la premsa aquest dijous que «ha estat una setmana relativament normal perquè hem pogut descansar i recuperar jugadors; estem tots preparats per l'intens cap de setmana que ens espera; en un play-off tots els partits són importantíssims, i ens interessa entrar al partit sense pensar en el que ha passat abans o després, hem de centrar-nos només en aquest partit, en el bàsquet i en les coses que depenen de nosaltres».