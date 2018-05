EN DIRECTE | Palència - ICL Manresa

Sense les urgències amb les quals va viatjar fa quinze dies a la Corunya, on va arribar amb un 1-1 dels dos primers partits, però coneixedor de la duresa d'un adversari que l'ha fet arribar al límit dues vegades. Així afronta l'ICL Manresa el tercer partit de la semifinal, el primer a Palència.

Si es guanya avui, s'acabarà la sèrie i es comença a esperar rival, entre el Prat i el Melilla, per a la final que s'iniciarà divendres que ve. A l'equip tècnic, però, es pensa que la sèrie pot ser llarga i que, com va dir ahir el tècnic, Diego Ocampo, «estem preparats per a un intens cap de setmana i, per què no, per tornar a jugar aquí dimarts» en el cinquè partit.