L'ICL, finalista per la via ràpida

L'ICL Manresa jugarà la final de la LEB Or i, per tant, és a un pas de tornar a l'ACB després de la seva victòria a pista del Palència en el tercer partit de la sèrie (76-83). Després de patir molt davant el Corunya, remuntant un 1-2 en contra i decidint en el cinquè partit al Nou Congost, aquest cop l'equip de Diego Ocampo ha anat per feina.

Liderats per l'anotació dels dos ala-pivots (19 punts Nacho Martín i 15 d'Ashley Hamilton), els manresans han eliminat el Palència en un tercer partit en el que han anat de menys a més: començaven encaixant un 6-0 i a poc a poc han anat remuntant. Un triple de Gintvainis, al tram final del segon quart, empatava el partit (35-35) després de molts minuts per darrere. I el lituà també anotava la cistella que ha posat l'ICL per primer cop per davant (35-37). Però al descans, els locals guanyaven per un punt (40-39).

A la represa, una tècnica a Jordi Trias ha tornat a disparar els locals en el marcador (48-41). Però a partir d'aquí, l'ICL ha signat una reacció fulgurant: un triple de Hamilton i un 2+1 d'Allen han tornat a donar avantatge. I dos triples més del britànic han servit per obrir una escletxa al final del tercer quart (58-66).

Al darrer quart, la diferència ha arribat a ser de 14 punts (65-79) quan faltaven cinc minuts per acabar un partit que ja era al sac i només faltava lligar-lo. I el Palència no havia dit l'última paraula: dos triples, de Pino i Pressley, han ajustat el marcador (75-83). Però més d'un minut i mig sense anotació ha liquidat el partit i ha segellat l'accés de l'ICL a la final.