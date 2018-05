El primer tren per a la final passa avui

Els manresans volen tancar l´eliminatòria per la via ràpida.

Sense les urgències amb les quals va viatjar fa quinze dies a la Corunya, on va arribar amb un 1-1 dels dos primers partits, però coneixedor de la duresa d'un adversari que l'ha fet arribar al límit dues vegades. Així afronta l'ICL Manresa el tercer partit de la semifinal, el primer a Palència. Si es guanya avui, s'acabarà la sèrie i es comença a esperar rival, entre el Prat i el Melilla, per a la final que s'iniciarà divendres que ve. A l'equip tècnic, però, es pensa que la sèrie pot ser llarga i que, com va dir ahir el tècnic, Diego Ocampo, «estem preparats per a un intens cap de setmana i, per què no, per tornar a jugar aquí dimarts» en el cinquè partit.

Ocampo va ser clar en dir que «ens hem de centrar només en el partit de divendres, no ens podem centrar en el futur, ni en el passat, només en això. Hem de millorar aspectes dels dos primers partits i també mantenir els que hem fet bé». Sobretot, però, el tècnic gallec insisteix en un mantra que l'ha acompanyat des que va aterrar al Nou Congost: «Hem de controlar les coses bàsiques del joc i no centrar-nos tant en el resultat, ja que si et bases en com quedaràs, et perds tot el procés».



Continuïtat bàsica

En aquest sentit, Ocampo va remarcar que «ells han jugat molt bé els darrers partits. Ja ho van fer al final de la fase regular. Els dos partits que van perdre a Oviedo els van competir. Van guanyar els tres següents i els dos d'aquí haurien pogut vèncer. Em va impactar com es van mantenir dins el partit en tot moment».

Per vèncer aquesta solidesa del conjunt rival, un Palència «que no es basa en un o dos jugadors, sinó en moltíssims d'ells», fa falta «regularitat en el nostre joc, i encara més jugant a fora. Hem de centrar-nos en què cal fer. Si alguna acció no ha sortit bé, no has de pensar en això, sinó en què has de fer en la jugada següent».

En què es basaria aquesta continuïtat? «Doncs en fer bé les coses bàsiques. Aquestes són: en atac passar bé la pilota, tirar amb convicció... i en defensa, ser solidaris, jugar amb duresa i intensitat, tancar el rebot...». D'aquesta manera, «sabem que és impossible jugar un partit perfecte en totes les jugades, però sí que hem d'intentar que aquestes variacions, aquestes corbes en el gràfic del partit entre els moments millors i els moments pitjors, no siguin tan pronunciades».

Tot i que el Palència ha perdut molts finals igualats aquesta temporada, Ocampo no sap «si un final igualat ens beneficiaria. Ells tenen molta experiència i pots tenir el partit controlat i que et sorprenguin al final».



El Palència vol que li surti cara

A l'altra banda, a Palència, tenen la intenció d'allargar la sèrie i tornar al Congost. El seu tècnic, Alejandro Martínez, admet que «físicament estem cansats, tant els jugadors com jo, però hem arribat a aquest punt amb la il·lusió de mantenir viu el somni de pujar a l'ACB, i aquesta voluntat tapa tots els mals físics.

L'entrenador canari va reconèixer que «hem fet molt bé coses durant molts minuts dels partits, però tots dos equips hem tingut moments de desconnexió. En el nostre cas, va ser als inicis dels partits. Ens vam refer, però els finals han estat a cara o creu i ens ha sortit creu dues vegades».

Per la seva banda, l'ala Jordi Grimau va admetre, en una entrevista a la web de la Federació Espanyola de Bàsquet, que «un 2-0 et genera una certa tristesa de la qual només et pots aixecar si estàs unit com a equip». Grimau va tornar a casa «amb la sensació d'haver pogut guanyar els dos partits. De fet, vam tenir el darrer tir per fer-ho tots dos dies». L'exjugador del Manresa afirma que «en la situació actual no tenim res a perdre, veient com hem arribat fins aquí, i ara som més equip que mai. Ho deixarem tot a la pista».