Montañez: «Ocampo ha donat confiança als jugadors»

L'ICL Manresa espera rival a la final de la LEB Or: el Melilla i el Prat aspiren a enfrontar-se als manresans. Una incògnita que no es resoldre fins dimarts, després del triomf dels catalans en el quart partit de la sèrie (66-78). «Potser prefereixo el Melilla perquè tenim el camp a favor», ha confessat Román Montañez en declaracions a Rac1. El director esportiu manresà ha passat revista al moment de l'equip i ha destacat la importància de l'entrenador, Diego Ocampo.

«Ha fet que l'equip cregués molt en les seves possibilitats, que els jugadors veiessin que teníem un equip competitiu i que érem bons. Ha donat confiança als jugadors i ha definit una mica més els rols. Ara som un equip que es passa més més la pilota», destaca Montañez del tècnic gallec, que va agafar les regnes de l´equip cinc dies abans de l´inici dels play-off. «Ha simplificat una mica l'atac i la defensa, i també ens hem deixat portar pel talent dels jugadors que tenim».

El màxim responsable esportiu de l'ICL destaca que «en aquests play-off s'ha vist que hem anat creixent i fent les coses millor» amb l'aportació del tècnic gallec, que «té experiència a la banqueta i això és util per canviar coses durant le partit». L'ICL se la va jugar fitxant Ocampo que, com recorda Montañez, «venia de la Penya, on l'any no li ha anat massa bé, però tenia moltes ganes».

Respecte al canvi de tècnic, Montañez ha explicat el canvi d'entrenar al final de la lliga regular, amb la destitució d'Aleix Duran: «Hi havia dubtes de si afrontaríem el play-off de la millor manera. L'Aleix Duran és un bon entrenador i acabar tercers en una lliga tan competitiva com la LEB és un bon resultat. Però hi havia dubtes, l'última derrota a casa contra el Lleida ens va fer mal. I després, a la roda de premsa, sense voler-ho dir d'aquesta manera, les declaracions de l'Aleix no van ser les idònies i el club va decidir això».

Montañez està content amb l'evolució de l'equip al llarg de les eliminatòries i ara afronta la final amb optimisme: «El fet de veure un altre cop el Congost al costat dels jugadors i del club, animant en tot moment, ens fa pensar que si fem un bon bàsquet, amb la seva ajuda, podem assolir aquest objectiu. Seria important per la ciutat». El santjoanenc admet que «baixar a la LEB va ser un pal. Sabíem que seria molt difícil tornar però era l'objectiu que teníem. Ara hem aconseguit per mèrits propis ser a la final, sent molt competitius».

El director esportiu manresà no dubta de les possibilitats de ratificar l'ascens als despatxos si primera s'assoleix a la pista: «Hem fet les coses de manera correcta. El club està preparat per tornar a l'ACB i és el que volem. Però ens ho hem de guanyar a la pista. I ho intentarem a partir de divendres».

Finalment, Montañez també ha explicat que ja treballa en la propera temporada: «Ara tenim dues carpetes, una amb jugadors per si som ACB i un altra, que espero esborrar ràpid, per si hem de tornar a fer un equip a la LEB». I afegeix que «quan veiem on som, començarem a fer treball de valent. És cert que hem de fer treball previ i l'intentem fer de la millor manera, tot i que no és fàcil».