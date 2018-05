Nacho Martín porta el seu Campus 3X3 a Manresa

L'ala-pivot Nacho Martín portarà a Manresa el seu Campus de 3X3, la modalitat ara olímpica de moda entre els aficionats al bàsquet. Serà la primera setmana de juliol, entre els dies 2 i 6, i les inscripcions ja estan obertes a través del web de l'ICL Manresa.

El jugador de Valladolid porta a la capital del Bages per primera vegada un Campus de 3X3. Nacho Martín ja ha celebrat diverses edicions del seu Campus a Madrid i Andorra, i ara el pivot organitza aquesta trobada a Catalunya de la mà del Bàsquet Manresa.

Entre dilluns 2 i divendres 6 de juliol el Nou Congost viurà 5 dies intensos de Campus 3X3 Nacho Martín, una modalitat que arriba aquí per primera vegada. Els participants podran ser noies i nois d'entre 5 i 18 anys, que aprendran de la mà dels monitors i el jugador de l'ICL Manresa, que forma part de la selecció espanyola de 3X3.

El preu del Campus serà de 130€, incloent l'esmorzar i dues samarretes per jugador. A més, hi ha la possibilitat de quedar-se a dinar, i descomptes per a germans.