El Prat guanya a Melilla i força el cinquè partit de la sèrie a la seva pista

El Prat va salvar-se ahir de l'eliminació a les semifinals de la LEB Or amb una victòria a Melilla, on va recuperar el factor pista, i continuarà lluitant per ser a la final. El conjunt català, que divendres havia perdut el tercer partit de la sèrie i estava contra les cordes, es jugarà demà al seu pavelló, en el cinquè i definitiu partit, l'accés a la final, on l'espera l'ICL Manresa.

El base Josep Pérez va agafar les regnes dels pratencs i va liderar-los amb 16 punts i 8 assistències (25 de valoració). L'escorta Caleb Agada va ser el màxim anotador de l'equip, amb 22 punts. I el pivot romanès Emanuel Cate va signar un doble doble, amb 11 punts i 13 rebots. Una gran actuació del trident del conjunt català que va deixar sense efecte un nou bon partit de Fran Guerra: el pivot canari va acabar amb 21 punts i 7 rebots (28 de valoració), però va estar massa sol. Només un altre jugador local, Diego Kapelan, heroi del tercer partit, va superar la desena de punts (11).



Un parcial de 7-20 vital

L'equip que entrena Arturo Álvarez va obrir una escletxa decisiva en el segon quart, després d'un bon inici de partit i d'un petit sotrac que el Melilla no va acabar d'aprofitar. Els pratencs van dominar més de la meitat del primer quart (13-14) però van perdre l'avantatge en el tram final del període (21-18).

L'avantatge local, després de 10 minuts de joc, es va esfumar ràpidament en el segon quart: amb poc més de cinc minuts, el Prat va siganar un parcial de 7-20, culminat amb dos triples seguits de Josep Pérez, que li va tornar a donar el domini en l'electrònic (28-38). I ja no el va perdre en tot el partit.

El Melilla, però, va reaccionar abans del descans i es va situar a només un punt (37-38). Un acostament que, a l'inici de la segona meitat, es va convertir en empat (42-42). De nou el Prat va prémer l'accelerador per obrir una escletxa. Els homes d'Arturo Álvarez van aconseguir nou punts de marge, que van passar a ser 12 en l'últim període. Un marge que els melillencs ja no van poder remuntar malgrat l'aportació final dels seusjugadors exteriors: Kapelan i Almazán van liderar una reacció que va contrarestar amb 6 dels últims 8 punts del Prat.