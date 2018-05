L'equip d'Alejandro Alcoba trenca de nou el factor pista i elimina el Prat

El Melilla va aconseguir esgar-rapar una victòria més a la pista del Prat, com va fer en el primer partit de la sèrie de semifinals, però aquest cop va resultar decisiva per passar de ronda. L'equip d'Alejandro Alcoba va saber patir al pavelló Joan Busquets, on va anar per darrere gairebé tot el partit, i va fer un bon últim quart per capgirar el marcador i endur-se una victòria que el classifica per a la final de la LEB Or per segon cop en els últims tres anys.

El conjunt melillenc va tornar a gaudir d'un gran partit del pivot Fran Guerra, autor de 12 punts, 7 rebots i 6 assistències (20 de valoració). I en el tram final del partit van aparèixer el tirador Diego Kapelan i base català Dani Rodríguez, que va anotar la cistella de la victòria quan faltaven 15 segons per al final del partit.

En l'última possessió, el Prat va ser incapaç de llençar, va estar a punt de perdre la pilota dues vegades i va veure com el triple final de Campbell, molt precpitat, s'estavellava contra el cèrcol, per alegria del Melilla, que va anar de menys a més i van rematar la feina davant un equip català que va pagar cara la seva inexperiència en partits d'aquesta exigència.

I això que el Prat havia començat guanyant 9-2, amb tres triples seguits, de Pérez, Agada i Blanch, que acabaria amb 20 punts. Però el gran partit de l'escorta badaloní no va tenir recompensa al final. Els nord-africans van anar per darrere en el marcador gairebé tot el partit: 20-17 al primer quart, 40-35 al descans i 55-48 abans de començar el darrer període. Però van fer un millor final de partit i va resoldre al seu favor un final molt tens, en el qual els nervis van tenallar el conjunt local.

El Prat només va ser capaç de sumar 8 punts en el darrer quart i en els últims atacs va tenir por a la victòria. De fet, en l'última possessió va tenir fins a tres opcions de llançament per guanyar el partit, però només va poder fer-ne una amb cara i ulls, de Campbell el final que no va entrar i que va classificar el Melilla.