El Melilla vol recuperar físic per ser competitiu divendres

Només 72 hores tindrà el Melilla Baloncesto per oblidar la duríssima sèrie de semifinals contra el CB Prat i afrontar el primer partit de la final del play-off de la LEB Or, divendres al Nou Congost de Manresa. Per tal de preparar-ho de la millor manera possible, el conjunt de la ciutat autònoma no ha tornat a casa, sinó que s'ha quedat a Catalunya per tal de descansar i recuperar forces davant d'un adversari que arribarà al duel amb una setmana de recuperació, després d'haver resolt per la via ràpida la seva eliminatòria contra el Palència, divendres passat.



Segurament per aquest motiu, el tècnic melillenc, Alejandro Alcoba, va admetre, en declaracions fetes just després del partit del Prat a Ràdio Manresa, que "ens quedem a dormir a Barcelona, demà [dimecres] descansarem i anirem fins a un hotel proper a Manresa per començar a entrenar de nou dijous". Respecte de la sèrie contra els bagencs, opina que "tant nosaltres dos, com el Prat i l'Oviedo, ens hem mostrat tot l'any com equips molt igualats i les sèries entre nosaltres han de ser sempre molt dures".



Històries diferents

Respecte del conjunt bagenc, va fer una ràpida anàlisi en dir que "el Manresa és més dur que els altres en el joc al pal baix, té molt bons jugadors i un pavelló que ens pressionarà molt. Volem recuperar-nos i que l'aspecte físic no sigui determinant" en el primer duel.



De la mateixa manera, va restar transcendència al fet que els nord-africans hagin estat l'únic equip que va guanyar els dos partits de lliga regular a l'ICL. Va admetre que "hi ha elements seus que ens venen bé i d'altres que no. Ara hi ha un altre entrenador, Diego Ocampo, i no he tingut temps de mirar vídeos i veure les noves idees que hi ha introduït, però sabent que Trias i Martín són referents importantíssims".



Ahir també es van saber els horaris d'una final que, a part dels canals habituals, podrà ser seguida per Esport3. La principal novetat és l'horari del partit de diumenge, que per motius televisius passa a les vuit del vespre. Els duels de Melilla seran amb poques hores de diferència, en cas que el quart faci falta.