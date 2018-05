L'ICL Manresa encara amb il·lusió la final dels play-off

Hi ha moltes ganes de final a Manresa. La capital del Bages es prepara per viure els primers dos partits d'una sèrie amb el Melilla que podria portar de nou l'ICL a la primera categoria. Però haurà de lluitar contra un equip, el Melilla, que en la lliga regular ha estat la bèstia negra dels bagencs.

La capital del Bages viu aires de final, però l'ICL Manresa, que té tot l'equip a la seva disposició, no es pot fiar gens ni mica del rival. L'avantatge de pista en els dos primers partits ha de ser fonamental per poder obtenir un bon resultat en la sèrie abans de viatjar cap a Melilla, on es disputaran el tercer i quart partits (si és necessari). Després de completar una setmana gairebé sencera d'entrenaments, els de Diego Ocampo ja estan a punt per demà.

El Melilla ha guanyat els dos partits de la lliga regular que ha disputat contra l'ICL Manresa. Els nord-africans van derrotar en un dramàtic cinquè partit aquest dimarts el CB Prat a la pista catalana, fet que els va suposar una injecció de moral. L'equip dirigit per Alejandro Alcoba ja es va quedar a Catalunya i arriba amb homes forts com el pivot Fran Guerra, que en els play-off porta 12 punts per partit i gairebé 7 rebots. La direcció del veterà Dani Rodríguez, que va donar amb una cistella la classificació al Prat, també serà important.

Diego Ocampo, en la roda de premsa prèvia a la final, deia que «hem intentat seguir millorant durant la setmana, les victòries ens han anat reforçant; ara disputem una final i això ens ha de fer sentir orgullosos com a equip i com a club un any després d'haver descendit; el Melilla és un equip confeccionat per estar a la final o quedar primer, i té molt mèrit com han aixecat la semifinal, en què van jugar molt bé al final del partit, i això parla de la dificultat que té el rival».