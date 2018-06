Un club que ja sap què vol dir guanyar el play-off

?El Melilla Baloncesto és un club amb bones actuacions en els darrers anys a la LEB Or. De fet, el 2016 va aconseguir l'ascens per la mateixa via que pretén fer-ho ara, en guanyar el play-off. El Quesos Cerrato Palència, precisament, el rival de l'ICL en la ronda anterior, va guanyar la lliga regular i els melillencs van afrontar les eliminatòries des de la segona posició de la lliga. Ja en les eliminatòries, el Melilla va derrotar per 3-0 el Càceres, va patir per vèncer el Corunya per 3-2 i no va tenir rival en la final amb el Peñas d'Osca (3-0). L'ascens no va ser possible, llavors, per motius econòmics, els mateixos que encara ara podrien allunyar-los de l'ACB en cas de derrotar l'ICL.