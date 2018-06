L'ICL torna a fer valer l'ambient del Congost en un altre final agònic

L'ICL Manresa és a una sola victòria d'ascendir a la lliga LEB Or. En un altre partit no apte per a cardíacs, els de Diego Ocampo han derrotat un Melillla que s'ha agafat a la pista fins al final i que ha tingut l'últim tir per guanyar el partit, però Dani Rodríguez l'ha fallat. Abans, cinc errades de tirs lliures entre Lundberg, Gintvainis i Sakho han posat en perill una victòria molt treballada.

Com va passar divendres, el Melilla ha començat millor, amb un parcial de 0-9, però l'ICL ha equilibrat el duel i fins i tot ha obtingut diferències de sis punts en el tercer període (55-49). En l'últim quart, cap dels dos equips no ha disposat de més de tres punts de diferència. Amb 75-74, només Gintvainis ha anotat un dels sis tirs lliures dels quals ha disposat l'equip després de grans rebots en atac de Trias i Sakho, però Dani Rodríguez ha errat el tir definitiu.

Lundberg, amb 17 punts, ha estat el màxim anotador manresà i els suplents Kapelan i Samb, amb 15 cadascun, un malson per als bagencs. El tercer partit serà divendres ,a les 9 de la nit a Melilla. Serà la primera oportunitat per ascendir a l'ACB.