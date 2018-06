Ricky Rubio, gran atracció a la llotja del Nou Congost

Cabells llargs recollits com un samurai, una barba espessa, tatuatges i una munió de gent perseguint-lo per fer-s'hi fotos. Podria ser la imatge d'una estrella de la música però és la que va generar Ricky Rubio al Nou Congost durant el segon partit de la final de la LEB Or, en què els manresans es van imposar de nou al Melilla.

El base dels Utah Jazz de l'NBA va desplaçar-se fins a Manresa juntament amb el badaloní Víctor Sada per veure el duel i, sobretot, per veure un bon amic. «Sóc molt amic amb en Jordi Trias i vam parlar amb en Víctor Sada per si veníem a veure'l. Cada estiu ens reunim un parell o tres de cops per sopar, però com que encara està jugant, l'hem vingut a veure», va declarar Rubio a Ràdio Manresa. «Des dels Estats Units, segueixo més els amics que els equips. Amb qui tens més afinitat, se'l segueix de prop».

Rubio, Sada i Trias només van coincidir una temporada al Barça, la 2009-10, quan l'equip blaugrana va guanyar la seva segona Eurolliga. Va ser llavors quan es va forjar una amistat que ha perdurat en el temps.

Però la presència de Rubio no va ser l'única destaca a la llotja del Nou Congost aquest diumenge. També hi havia membres de l'equip del TDK Manresa campió de la lliga ACB el 1998: Joan Creus, Pere Capdevila i Paco Vázquez, a més del tècnic assistent Jordi Freixanet, del delegat Fernando Peñarrubia, del preparador físic Joan Ramon Tarragó i del fisioterapeuta Alfons Mascaró. Van completar la convocatòria l'ara conseller de club Jordi Singla i el director esportiu Román Montañez, que era el júnior d'aquell equip, i l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, aleshores president del club.

A més, la final de la LEB Or ha portat al Nou Congost altres jugadors amb un passat manresà més recent, com Àlex Llorca i Miquel Feliu, que divendres va assistir al partit acompanyat del base català Albert Sàbat, ara a l'Obradoiro. L'aler manresà del Lleida ha estat al pavelló sempre que ha pogut i va repetir presència diumenge.