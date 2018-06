Una seixantena d'aficionats tornen a veure el TDK guanyar l'ACB

El 4 de juny del 1998, el TDK Manresa derrotava el Tau per 77-75 en el quart partit de la final. Una victòria que donava al conjunt de la capital del Bages el títol de campió ACB. Una gesta que una seixantena d'aficionats han reviscut aquest vespre a Cal Manel, on s'ha tornat a veure sencer aquell partit.

L'endemà de l'homenatge que el club va fer a aquell equip, al descans del segon partit de la final de la LEB Or (guanyat per 76-74 per l'ICL davant el Melilla), els seguidors manresans s'han reunit davant una pantalla gegant i han vist de nou un partit històric. En alguns casos, per als més joves, era el primer cop que veien aquella gesta. Una cita que no s'han perdut l'actual president, Josep Sàez, el director esportiu, Román Montañez, que fa 20 anys era el júnior d'aquell TDK campió, el gerent, Carles Sixto, i Xevi Pujol, un dels actuals ajudants de Diego Ocampo.