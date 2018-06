L'ICL Manresa té la primera oportunitat d'aconseguir el retorn a l'ACB. Per fer-ho, ha de guanyar al Melilla. Els manresans tenen 3 oportunitats per completar l'últim pas de l'ascens, però intentaran sentenciar la final dels play-off per la via ràpida. Segueix el partit en directe a partir de les 21 h.