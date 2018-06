L'ICL deixa escapar la primera oportunitat de pujar a l'ACB

L'ICL Manresa ha perdut la primera oportunitat de pujar a l'ACB en caure a la pista del Melilla per 78-74 en un partit que dominava per 10 punts (49-59) a falta de 6.45 per al final. Les pèrdues de pilota en el tram final i l'encert dels jugadors locals, que no han tirat mai la tovallola, han forçat un quart partit que es jugarà diumenge, a les 12 del migdia.

La primera part ha tingut molt desencert per les dues bandes. L'ICL ha arribat a fer un 1 de 15 en tirs lliure, però ha pogut marxar al descans amb només dos punts de dèficit. Al tercer quart tot s'ha estabilitzat, i l'encert de Nacho Martín ha situat el 45-49 al final. L'inici del darrer període ha estat molt bo, fins als deu punts de diferència, però les pèrdues continuades de pilota i els punts de Kapelan i Guerra han conduït a la pròrroga, que hauria pogut evitar un tir errat d'Almazán.

En el temps suplementari, l'ICL ha començat bé, però no ha sabut gestionar el 69-72 a falta de dos minuts i un triple d'Almazán (75-72) ja ha deixat les coses impossibles.