L'ICL juga a Melilla amb la intenció de rematar l'ascens

L'expedició de l'ICL Manresa va marxar ahir al migdia cap a Melilla, on demà juga el tercer partit de la final de la LEB Or (21 h, Esport3). Un duel que, si els manresans guanyen, pot ser el definitiu: un triomf certificaria l'ascens. Però el tècnic de l'ICL, Diego Ocampo, evita l'eufòria.



«Ens hem preparat amb naturalitat i normalitat, fent coses per millorar i per mantenir les que fem bé», va explicar ahir Ocampo, abans de marxar cap a Melilla. «Tenim molta il·lusió i ganes, però anem pas a pas. Esperem jugar el millor possible el tercer partit».



Ocampo va repetir el discurs de tots els play-off: «Si pensem en el que hem aconseguit, no serveix de res. Hem d'estar preparats per tot, per qualsevol tipus de partit. I continuar amb la normalitat». El tècnic gallec apunta que serà clau «com juguin els jugadors, que tinguin calma i siguin valents. Confio molt en ells, perquè veig una bona actitud i concentració».



A més, el tècnic espera fer-ho bé per la ciutat de Manresa. «La il·lusió ha anat creixent. No només juguem per nosaltres, juguem pels nostres aficionats, per obtenir resultats i per com ho fem. Això és el que ens ajuda a guanyar i a il·lusionar la gent», va admetre un Ocampo que va lloar de nou el Melilla: «Juga molt bé a casa, en els moments importants ha jugat molt bé. El seu públic s'animarà i segur que intentaran jugar molt bé davant seu».

Alcoba espera un gran ambient



El tècnic del Melilla, Alejandro Alcoba, es mostra optimista abans del partit d'aquest vespre, en el qual espera sumar el primer triomf de la final amb l'ajuda dels seus aficionats: «Faig una crida a la il·lusió, a gaudir i a demostrar que la ciutat de veritat vol ser a l'ACB. Necessitem viure un ambient de bàsquet al més alt nivell».



Alcoba assegura que l'ICL arribarà a Melilla «sense pressió, i és quelcom que hem de gestionar, perquè la pressió la tenim nosaltres». A més, el tècnic melillenc admet que han de corregir «els nostres errors», el que més els va perjudicar en les dues derrotes encaixades a Manresa. «Sent més concrets, el rebot ens va fer molt de mal els dos partits i també la sortida de la pressió, no podem cometre sis o set pèrdues de pilota per quart en el partit».