«Hem d'aprendre i gestionar la derrota com les victòries»

D es de l'interior del vestidor de l'ICL, després del partit, se sentien aplaudiments encoratjadors. Els jugadors manresans es conjuraven per no fallar demà. S'havia escapat un final, però només això. «Teníem el control del partit i no hem gestionat bé aquest avantatge», es lamentava Ocampo sobre els deu punts de marge aconseguits en l'últim quart. «Hem d'aprendre d'aquesta situació. Tenim 36 hores i ho hem de gestionar igual que les victòries. No ens hem de castigar, això és vital. És a les nostres mans i sobretot al nostre cap recuperar-nos per a diumenge».



El tècnic del conjunt manresà va destacar que el seu equip s'havia sobreposat a un mal inici. «Amb pressió i bon ritme ens hem recuperat en el marcador. Hem estat malament en atac però notables en defensa», afegia. «A la represa ho hem fet millor, hem pogut córrer i hem agafat deu punts de marge. Però en aquest moment, el Melilla s'ha tret la pressió de sobre i nosaltres no hem estat bé».



Ocampo va lamentar que «ens han agafat uns rebots que han provocat moltes coses i ens han fet ajustar el marcador». I amb el partit escapant-se de les mans a l'ICL va arribar la preciptació i les cistelles clau del conjunt local. «No hem atacat bé. Tot i això, hem començat bé la pròrroga però hem errat tirs», va analitzar el gallec, que va destacar un triple d'Almazán com el tir clau per acabar de dilapidar les opcions manresanes de guanyar el partit.



Per la seva part, el tècnic del Melilla, Alejandro Alcoba, es va mostrar molt satisfet. «Volem dedicar la victòria a Carlos Castañeda, soci fundador del club i gran melillenc», va comentar. «I vull donar les gràcies a l'afició perquè quan estàvem ensorrats, deu punts per sota en el marcador, ens han donat força».



Alcoba destacava que el partit es podria haver decidit en el tercer quart, quan el Manresa estava més entonat. «Ens ha costat molt atacar en algunes situacions i han pogut córrer», va analitzar el tècnic melillenc, content per la reacció del seu equip al tram final. «Hem mostrat coratge i hem simplificat les coses. Kapelan ha estat molt inspirat, i Samb i Guerra han atacat bé el rebot, sobretot a l'últim quart i a la pròrroga, i hem tingut segones i terceres opcions».