Unes mil persones viuen una muntanya russa d'emocions al Congost

?Les diferents alternatives que va tenir el partit van provocar que el miler d'aficionats que van assistir a les graderies del Nou Congost per veure per una pantalla gegant el partit que podia portar de nou l'ICL a la lliga ACB visquessin tota una tempesta d'emocions. A l'ambient fred del principi, amb les múltiples errades de tots dos conjunts, a l'emoció i l'èxtasi després del bàsquet de Nacho Martín al final del tercer període i a la distància de deu punts per al seu equip. La pròr-roga va refredar els ànims i el triple d'Almazán en el temps suplementari va ser com una punyalada.