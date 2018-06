Ocampo vol evitar la pressió i veu el cinquè duel com una oportunitat

Prohibit parlar de pressió. Toca parlar d'"oportunitat", la de pujar a la lliga Endesa. Aquest és el mantra que ha repetit el tècnic de l'ICL, Diego Ocampo, en la prèvia del duel decisiu de dimarts contra el Melilla (20.30 hores). Per a l'entrenador gallec, "si en començar la temporada ens diuen que tindríem un cinquè partit per ascendir a casa, hauríem firmat" i ha apostat per "esborrar" tots els records dels quatre enfrontaments anteriors, "tan els bons, com els dolents".

Ocampo ha explicat, sobre els dos partits de Melilla, que "penso que dissabte vam esborrar bé la decepció de divendres, de no haver decidit, però potser va quedar alguna cosa i ahir no vam sortir amb prou intensitat. Però ara ja està, hem d'oblidar-ho i començar de zero, com si no hi hagués res abans".

Malgrat això, l'entrenador és conscient "de la qualitat d'un rival que està jugant molt bé. No només és Dani Rodríguez, que és el cervell i qui fa jugar als altres. Kapelan està fent una bona sèrie o quan penses que els tens controlats surten Durán o Djuran i et fan un triple". Va recordar que "arribar al cinquè partit era una possibilitat i calia estar preparats perquè arribés. Ara no sé on és la pressió, si de la seva banda, o de la nostra, però jo veig en demà una gran oportunitat per pujar a l'ACB".

El club, precisament, ha informat aquest dilluns que les entrades per al cinquè partit estan exhaurides. Com han de gestionar els jugadors l'ambient que es pot generar en un Congost ple. "Doncs deixant-se portar. El públic, fins ara, ha gestionat millor aquesta final que nosaltres. Sap quan ha d'animar i quan ha de donar suport. Ens hem de deixar endur pel que trobem i no pensar gaire" en tot l'anterior.