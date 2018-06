EN DIRECTE | Segueix l'ICL Manresa - Melilla

L'ICL Manresa afronta aquest vespre (20.45 h ) el partit de la dècada per tornar a la lliga ACB. El conjunt manresà ha d'oblidar les dues derrotes a Melilla i fer bona la condició de local per aprofitar l'ambient infernal que presentarà el Nou Congost.

Un partit com el d'avui no es vivia a Manresa des del 2002 i perquè un duel en què s'esgoten totes les entrades no es veia des del 2009, quan l'equip era entrenat per Jaume Ponsarnau. El xoc és vital. O es guanya o l'equip bagenc es veurà obligat a seguir a la LEB Or almenys una temporada més.

Tota la pressió és de la banda local, però com va declarar ahir el tècnic dels bagencs, Diego Ocampo, «hauríem firmat a principi de temporada tenir un cinquè duel a casa per poder pujar a l'ACB».

Tot seguit, segueix en directe el decisiu partit entre l'ICL Manresa i el Mellilla en el següent enllaç de Facebook.