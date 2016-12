Gironella inicia el Nadal amb una encesa de llums popular i festiva

El Nadal ja ha arribat a Gironella. El fred d'aquest dissabte no ha impedit que la població donés el tret de sortida a les festes de Nadal amb una encesa de llums a la plaça de la Vila que va estar marcada per l´animació i una gran participació.

La plaça s'ha omplert de grans i petits per ajudar a l´alcalde de la vila, David Font, a il·luminar el gran avet que s´ha instal·lat davant de l´ajuntament i donar així, el tret de sortida simbòlic a la programació d´activitats de Nadal al municipi. L´acte ha estat conduït per un animador que ha fer participar a tothom. Els assistents també han pogut gaudir de les actuacions musicals de la coral Les Veus de Gironella i del grup Rúpits, guanyadors del premi popular del Sona9.

Després de prop d´una hora d´espectacle, ha arribat el moment esperat. Els presents han protagonitzat una cadena humana per transportar la corrent elèctrica des de l´arbre fins al polsador que l´alcalde ha premut per connectar les llums que fins després de Reis ambientaran els carrers de Gironella.

Aquesta ha estat la primera de moltes activitats que es viuran al municipi durant les properes setmanes pensades per a totes les edats com el tió popular, l´arribada del Patge Gercai i dels Reis de l´Orient, el Pessebre vivent o diversos concerts de les agrupacions corals i escoles de Gironella. Totes les activitats es poden consultar aquí.

Campanades per la televisió

Una de les activitats destacades serà la nit de Cap d´Any amb la festa que se celebrarà a la plaça de la Vila i que serà retransmesa per les televisions i ràdios locals a través de La Xarxa amb el programa Les Grans Campanades des de Gironella, que servirà per donar la benvinguda a l´any 2017 als catalans que el segueixin. Els responsables municipals esperen que la gent surti al carrer per participar d´aquest esdeveniment inèdit per estrenar el nou any.