La CUP reclama al Govern català un canvi de les polítiques agràries

La CUP reclama al Govern de la Generalitat un canvi de les polítiques agràries a Catalunya per aconseguir que el sector primari sigui estratègic i esdevingui "una veritable estructura d'estat". Berga ha acollit aquest dijous la presentació del manifest dels cupaires que reivindica una pagesia digna i un món rural viu.

El diputat Sergi Saladié i l'alcaldessa de Berga Montse Venturós i el batlle de Navàs Jaume Casals han donat suport a les mobilitzacions que el sindicat Unió de Pagesos ha convocat per divendres 16 a diferents poblacions de Catalunya en contra de les retallades d'ajudes per l'agricultura ecològica i també per protestar pels perjudicis que causa al sector la sobrepoblació de fauna protegida i cinegètica.

La CUP aposta per un model agrari "basat en la transició a la producció agroecològica local i fomentant la sobirania alimentària, evitant la creixent intensificació i concentració de l'activitat agrària".

La batllessa de Berga Montse Venturós ha explicat el projecte de potenciar el primer sector que està desenvolupament el consistori berguedà amb una jauda del Govern català. Els fruits del treball es presentaran el maig del 2017 ha explicat. Per la seva banda, Jaume Casal, alcalde de Navàs ha exposat les iniciatives que duen a terme en aquest camp com el de la sobirania alimentària, la creació de fires que donin el protagonisme a productes de proximitat i ecològics o els projectes de creació del Banc de Terres i el de llavors.

Manifest de la CUP

Per un pagesia digna, una alimentació sana i un món rural viu

Des de la candidatura d'Unitat Popular volem fer públic i manifest el nostre suport a les mobilitzacions dels pagesos/es de muntanya del proper dia 16 per denunciar els incompliments sistemàtics dels acords i compromisos de la Conselleria d'Agricultura adquirits amb el sector a través del PDR (Pla de Desenvolupament Rural).

Les explotacions familiars de muntanya s'han anat reduint dràsticament. En els darrers 15 anys, el nombre d'explotacions ha disminuït en més d'un 30%. En el mateix període, han augmentat en canvi les exportacions, sobretot de carn de porcí (que representa un 72% del total) a països del Nord global, mentre augmentaven les importacions de cereals, farratges i aliments preparats per animals. Tot i això, els responsables que han anat passant pel Departament d'Agricultura s'han limitat a dur a terme accions polítiques erràtiques i clarament insuficients per revertir aquesta tendència. Volem una pagesia complerta, que tanqui el cicle i que no faci granges amb milers d´animals, abandonant la pastura i la terra o comprant-la únicament per l´abocament del purí sobrant.

Per si no fos poc, davant el repte actual de produir aliments sans i bons per a tothom, amb el nou PDR, les ajudes a la Producció Agrària Ecològica s'han reduït de manera dràstica, dificultant encara més la subsistència de les pageses/os que han fet una aposta decidida per tenir cura de l´entorn i la salut dels consumidors/es.

La CUP vol reivindicar un canvi de model agrari, basat en la transició a la producció agroecològica local i fomentant la sobirania alimentària, evitant la creixent intensificació i integració /concentració de l'activitat agrària.

Considerem prioritari un replantejament de fons de les polítiques agràries desenvolupades els últims anys. Entenem el sector pagès com un sector estratègic i de país, com una veritable estructura d´estat. I no ho diem per voluntat sinó per necessitat: avui només un 1,58% de la població activa es dedica a la pagesia però la tendència s´agreuja ja que ens trobem davant un model agroalimentari que ens porta a una agricultura sense pagesos i amb una escassa presència de dones (15% del total de persones dedicades a la pagesia) i de joves (5%).

És per tot això que reivindiquem:

1- Fomentar, de forma decidida, una pagesia agroecològica, en equilibri amb l´entorn (donant importància a la vida del sòl, a la flora silvestre, a la fauna salvatge, als rius, i en definitiva al territori.) Sense transgènics ni agrotòxics. Avui gairebé la meitat de races autòctones està en recessió.

2- És imprescindible vetllar per una política de preus agraris justos, evitant així que el pagès/sa s´hagi de veure sotmès al jou de les ajudes. Entre 1999 i 2009 ha augmentat un 10% la superfície mitjana de les explotacions de Catalunya i s'ha reduït el nombre d'explotacions un 9,5%, donant­se un procés de concentració de la terra i del capital que porta un model exportador de bestiar i importador de cereals i farratges, amb un treball precaritzat per les persones, inviable ecològicament i que aguditza el despoblament rural.

3- És important facilitar les estructures col·laboratives i de petites dimensions com són els obradors artesanals, facilitant al petit productor que elabori i transformi el producte a la pròpia explotació (ja sigui en producció càrnica, làctica o vegetal), així com impulsar una normativa sanitària clara i adaptada a la producció artesanal que, en cap cas, pot ser la mateixa que per la gran agroindústria.

4- Control de la fauna salvatge. Aquesta, mal gestionada i desbocada, avui perjudica seriosament l´activitat pagesa a la muntanya. Crear un protocol de ràpida actuació quan la fauna salvatge ocasioni danys als conreus i al bestiar. Ampliar els controls sanitaris d'aquesta fauna, atès que conviuen amb el bestiar domèstic. Alhora planificar la introducció de fauna salvatge, amb els agents del territori.

5- Facilitar l'accés del bestiar de les explotacions existents al territori, a les muntanyes i pastures de titularitat pública prioritzant el criteri de proximitat.

6- S´ha de treballar activament per a la recuperació de prats, pastures i camps: potenciar la transformació de les zones arbustives en prats i camps de conreu, recuperant també l´ús públic (empriu) de les terres en desús i garantir l´accés a la terra per a l´activitat agroecològica local en detriment de l´agroindústria.

7- En la mateixa línia, dinamitzar les terres agràries en desús de titularitat pública o privada i regular el preu del sòl i els seus usos. Estem patint un fenomen d´acaparament de terres agràries en mans d´empresaris agrícoles, de manera que el preu mig de la terra entre el 1997 i el 2013, ha augmentat un 122%. És per això que hem d´evitar l´especulació i garantir l´ús a perpetuïtat del sòl agrari, facilitant l´accés de persones que volen dedicar-se a l´activitat pagesa.

8- Promoure de forma decidida l'extracció de biomassa dels boscos amb el multi-objectiu d'avançar cap a la sobirania energètica, controlar el sotabosc i recuperar zones de pastura. En aquest sentit, també potenciar la creació de centres de producció de biomassa al propi territori.

És per això que instem a la Conselleria d'Agricultura que posi en marxa aquestes reivindicacions de mínims. Cal que des d'ara mateix comencem a caminar cap a una política agrària nacional pròpia!