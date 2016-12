El Govern intenta resoldre el conflicte del bus de Berga amb un segon reforç

El Govern de la Generalitat intentarà resoldre els problemes de l´autobús de Berga de la línia d´Andorra a Barcelona reforçant-lo de nou amb un segon vehicle els dilluns lectius a les dues primeres sortides a partir del 19 de desembre. L´objectiu és evitar que viatgers de la Catalunya Central es quedin a terra, tal com va pasar aquest dilluns 12 a Sallent, com ja ha informat aquest diari.

Es dóna la circumstància que el departament de Territori i Sostenibilitat ja havia reforçat el bus aquest dilluns amb una expedició més de la que surt de La Seu d'Urgell a 2/4 de 6 del matí i de Berga a 3/4 de 7 del matí. Tanmateix, els darrers problemes denunciats per usuaris del servei a través d'aquest diari es van produir al vehicle que va sortir una hora abans, a 3/4 de 6 del matí del mateix dia, de la capital berguedana, segons han confirmat fonts del TES. L´increment del nombre d´usuaris a 3/4 de 6 , sortida que fins aleshores no havia presentat problemes de sobreocupació, va fer que aquest vehicle al Berguedà anés més ple del que sol anar habitualment. I que per aquest motiu s´omplís més ràpid i provoqués que viatgers haguessin d´anar-hi drets a partir de Navàs i que a Sallent se´n quedessin a terra perquè ja no hi cabien.

Fonts del TES van explicar ahir a aquest diari que per pal·liar aquesta nova problemàtica s'ha optat per posar una nova expedició també al bus que surt de Berga a 3/4 de 6 del matí dels dilluns lectius a més de la que ja s'hi havia posat a 3/4 de 7 aquest dilluns 12 justament per paliar els problemes detectats el 28 de novembre de sobreocupació.

El reforç esmentat es farà efectiu el 19 de desembre segons han explicat fonts del TES. L'expedició de reforç consisteix en un autobús que físicament està a «un minut» del baixador del passeig de la Pau de Berga i que es posa en servei si cal quan els conductors detecten que hi ha molta demanada de places, segons han indicat les fonts esmentades. També han comentat que aquest dilluns es va posar en marxa el reforç que ha contractat a la companyia, tal com va anunciar el 2 de desembre a Puig-reig el conseller de Territori i Sostenibilitat Josep Rull. I han afegit que aquestes mesures es mantindran o adaptaran a les necessitats del moment en funció de com vagi evolucionant la demanda del servei. Per exemple, han explicat que el diumenge 11 de desembre, a la tarda i en direcció Barcelona es va passar de 3 a 8 busos per tal d´intentar cobrir les puntes de la demanda.

Per la seva banda, ahir, fonts d´Alsa van explicar a Regió7 que la sobreocupació que hi van haver aquest dilluns al Bages a l´autobús que baixava de Berga de la línia d´Andorra a Barcelona (de la que tenen la concessió) va ser «una problemàtica deguda a un augment inusual del nombre de viatgers» a aquella hora. Han afegit que es tracta «d´un fet puntual». Així mateix han explicat que legalment estan autoritzats a transportar viatgers drets. Van explicar que els cotxes habituals de classe II poden transportar «des de 51 places de viatgers asseguts i autoritzats a 26 de drets, d´acord a allò especificat a la fitxa tècnica» del vehicle. Les fonts esmentades han assegurat que Alsa «voluntàriament no vol» dur viatgers drets i que analitzarà la situació i buscarà solucions perquè «som sensibles a aquesta problemàtica».