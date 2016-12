Guardiola inventaria el seu patrimoni cultural

L´Ajuntament de Guardiola de Berguedà ha signat un conveni de col·laboració amb l´Oficina de Patrimoni cultural de la Diputació de Barcelona per a la realització del Mapa del Patrimoni Cultural. Aquesta actuació que ha estat assumida el 100% del seu finançament per la mateixa Diputació, i té com com a principal objectiu el d´inventariar tot el patrimoni cultural del seu terme municipal, ja sigui moble, immoble, immaterial, documental, arqueològic, geològic, natural, paisatgístic, seguint els paràmetres que estipula la mateixa Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació la qual ja ha elaborat 144 per tot la seva província. Fonts de l'Ajuntament de Guardiola han explicat que aquest treball estarà finalitzat en uns 8 mesos. Ha estat encarregat a l´arqueòleg Pere Cascante que treballarà en la recerca, documentació i redacció de les fitxes dels elements.

Les mateixes fonts han indicat que la redacció d´un inventari d´aquestes característiques ajudarà a conèixer el patrimoni del municipi i a adoptar mesures de cara a la seva protecció i o conservació, per exemple protegint legalment el patrimoni , permetrà el·laborar projectes de conservació, de dinamització permetent crear noves rutes o lligams turístics i prendre coneixement i consciència del llegat cultural

Fonts municipal han fet uan crida als veïns del municipi per tal que si coneixen algun element que considerin que tingui interès cultural o patrimonial ho facin saber al consistori.

Les fonts esmentades han exposat que el municipi de Guardiola de Berguedà presenta un ric passat històric i cultural que és testimoni de nombrosos segles d´història que s´ha plasmat en un paisatge plegat de masies, esglésies romàniques, cases fortes, molins, monestirs, castells.

Primer va ser la nova dinamització del Monestir de Sant Llorenç a través de l´associació Civitas Cultura, després va ser l´adquisició del castell de Guardiola de Berguedà i ara li toca el torn a l´inventari de tots els seus béns del municipi.