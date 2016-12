Guardonen el projecte de «Deixa'ns una cadira - Confortable» de l'Ametlla de Merola

L´Associació Cultural Esplai de l´Ametlla de Merola ha estat reconeguda amb el Premi a la Capacitat d´Innovació dels Premis Ateneus 2016 que es van lliurar dimecres a Barcelona. El guardó el va recollir Mateu Fité (a la foto). L´entitat berguedana ha vist reconeguda la seva campanya «Deixa'ns una cadira», una iniciativa que van dur a terme al seu dia per tal de visualitzar la problemàtica del Teatre de l'Ametlla de Merola que fa anys que està pendent que les administracions construeixn el patí de butaques, una de les darreres actuacions que falten per completar les obres de reforma d´aquest equipament a més del vestíbul i els lavabos. L´entitat va dur a terme una campanya reivindica original consistent en demanar a particulars que portessin de casa seva una cadira confortable per posar-la a l'espai per tal que els espectadors poguessin veure els espectacles amb comoditat.

El primer Premi als Mitjans de Comunicació al projecte Dimarts Diàlegs «Tertúlia del segle XXI» fou per l´Ateneu Igualadí de la Classe Obrera d´Igualada. I el primer premi del Foment de la Participació per «Lliga't a la Lliga «de la Societat La Lliga de Capellades.