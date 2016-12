L'Ajuntament de Gironella crea un anunci per la campanya de Nadal

L'Ajuntament de Gironella crea un anunci per la campanya de Nadal

L´Ajuntament de Gironella ha posat en marxa la campanya ´Gironella és Nadal´, que compta amb un espot promocional dels comerços del municipi. Durant l´espot, els protagonistes passegen per diferents establiments del poble fins arribar a la plaça de la Vila, on l´arbre engalanat per l´Ajuntament apareix envoltat de regals comprats als comerços gironellencs.

La regidora de Promoció Econòmica, M. Àngels Sallés, explica que des del consistori es vol "donar visibilitat al comerç de qualitat que tenim al poble, i sobretot ara, de cara a les festes nadalenques". Per Sallés, "la forma de comunicar avui en dia ha canviat moltíssim, sobretot des de l´arribada de les xarxes socials. La majoria d´empreses, centres comercials o grans botigues es promocionen amb vídeos corporatius –recorda– i per això l´Ajuntament ha volgut regalar aquesta eina als comerciants". A més, la regidora apunta que "la voluntat és que sigui un vídeo viral, que arribi a molta gent i que la gent s´animi a comprar al comerç de casa per tenir un Nadal rodó".