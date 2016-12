La febre del fet a mà triomfa a la Torre de l'Amo

Una fira d'artesania, productes fets a mà i creacions de disseny únic. La Torre de l'Amo de Viladomiu Nou va encetar ahir la cinquena edició de La Fireta, una mostra que des del 2012 porta anualment la febre pel handmade a racons singulars del Berguedà. «Ha vingut una gentada, estem molt contentes». Així s'expressava, dissabte al matí, Esther Barniol, que n'és promotora. Durant tot el cap de setmana, la mostra omple de parades, tallers i música aquest històric edifici de l'antiga colònia tèxtil.

La Fireta no tancarà portes fins a aquesta tarda, i espera fer-ho havent superat de bon tros la xifra del mig miler d'assistents. Arracades, perfums, bosses fetes de llana, roba, i un llarg etcètera de productes feien ja ahir al matí les delícies de molts dels visitants, que aprofitaven per avançar-se a comprar alguns dels regals per aquestes festes, encara que fossin presents per a ells mateixos. Mentrestant, a les golfes de la Torre de l'Amo, els que hi pujaven podien capbussar-se en el món de la il·lustradora Mònica Custodio, que hi ofereix una exposició.

«Que haguem pogut fer La Fireta en un edifici que en si és un lloc únic ja és un luxe», es mostrava convençuda Barniol. Bernardette Cuxart, creadora i il·lustradora de Viure en un conte, una parada on es podien trobar objectes com un pessebre retallable i un clauer-carabassa, explicava que el degoteig de gent «havia estat constant» fins ben passat el migdia.

Hi coincidien Ester Armengol de MonAroma, de cosmètica natural, i Antònia Peláez, de Forjadora d'Hores, que per primera vegada ha portat a La Fireta forja i il·lustracions. «L'atmosfera és bona, la gent ha anat venint, ha donat un tomb amb els més petits, i ha anat i tornat», deia. Als jardins, ocupats per food-trucks, els visitants paraven en arribar i en sortir a fer un mos i també algun vermut.

Anna Boixader, barcelonina amb arrels puig-reigenques, hi feia la xerrada amb dues amigues. «Ens agrada el handmade i, per això, hem vingut quan ens han dit que feien La Fireta», valorava. Una vintena d'expositors seran fins avui a la tarda repartits per l'interior de la Torre de l'Amo, on com ahir es podrà trobar des de roba fins a complements, bijuteria i cosmètica, entre d'altres.