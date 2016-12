VÍDEO: La nadala dedicada a la Fia-faia s'estrena Bagà i Sant Julià de Cerdanyola

Bagà i Sant Julià de Cerdanyola comencen a preparar-se ja aquests dies per celebrar, el 24 de desembre, una de les seves tradicions més emblemàtiques: la festa de la Fia-faia, declarada l´any passat, Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. El concert de Nadal del duet Entrecordes, que s'ha fet dissabte al vespre al Casal de la Vila de Bagà i aquest diumenge al migdia a l'església parroquial de Sant Julià de Cerdanyola, ha servit per commemorar el primer aniversari de la Fia-faia com a patrimoni de la humanitat.



VÍDEO: Pilar Márquez Ambròs

En ambdós concerts s'ha estrenat la nadala dedicada a la festa que ha compost Màrius Puig.