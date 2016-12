Una aplicació facilitarà les relacions entre músics i promotors de concerts

Oferir una eina als promotors de concerts i als músics per millorar les seves relacions i facilitar-ne la contractació amb l´objectiu de potenciar el sector de l´espectacle musical fora de les grans línies professionals. Aquesta és la intenció dels quatre berguedans impulsors de Wanagig, el projecte pensat com a aplicació per a mòbils que vol connectar artistes amb promotors d´una manera «directa, senzilla i efectiva». Així ho explica un dels seus impulsors, Lluís Badal, creador de la iniciativa juntament amb Carme Rota, David Sais i Carles Fíguls.

Wanagig ha estat guardonat recentment amb el Premi Emprenedor del Concurs d´Idees Emprenedores de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà i també ha estat el segon classificat del StartupDay Bages. Badal ha explicat a Berguedà Setmanal que el projecte va néixer fa un any i mig pensant en trobar una plataforma que unís artistes i organitzadors d´esdeveniments «perquè cada vegada que busques un músic per contractar no hagis d´estar hores i hores remenant per Internet, saltant de pàgina en pàgina». Després d´uns quants mesos amb la idea aturada, va revifar a principi d´any. «Un dia ho vaig explicar a en David Sais, amb qui som amics, i vam creure que ho havíem d´engegar, però, en lloc de pensar en una plataforma web, vam idear una aplicació per a smartphones», explica.

Si no hi ha cap contratemps, és previst que a principi d´any surti a la llum la prova de Wanagig i que a final del primer trimestre del 2017 ja estigui a la venda la primera versió. Lluís Badal ha explicat que aquesta prova pilot es farà juntament amb el bar musical Ítaca de Manresa i altres establiments del sector. «La majoria de persones amb qui hem parlat han vist que es tracta d´una eina útil i alguns ja la volen començar a fer servir», ha assegurat. L´objectiu, ha deixat clar, és que l´aplicació pugui funcionar a tot l´estat. Ara, justament, es troben en el procés de trobar el finançament necessari per poder desenvolupar el projecte. «Sabem que és una eina que ha d´anar més enllà del Berguedà i de la Catalunya Central, però calen els recursos i hi estem treballant», ha dit.



Aplicació senzilla

Un cop es pugui descarregar –de moment només per a telèfons Android– l´aplicació permetrà relacionar músics i promotors que s´hi registrin. El funcionament és molt senzill, assegura Badal: es podran crear dos tipus de perfils, per una banda, el de promotor musical (on entren des de persones a títol individual, empreses privades, entitats, sales de concerts...) i el de músic (on tenen cabuda tots els artistes), en el qual es podran fer constar totes les dades sobre el tipus de música, la ubicació, els quilòmetres que estan disposats a fer per actuar o quin és el seu caixet. A partir d´aquí, els promotors –que tenen l´accés gratuït– poden crear esdeveniments per localitzar els músics que estiguin interessats a contractar amb les característiques que desitgin. Automàticament, els músics podran interessar-se per aquestes ofertes i presentar la seva proposta.

Badal explica que amb aquest sistema es pretén «facilitar la vida dels promotors i també donar més oportunitats als músics». L´aplicació serà gratuïta per als promotors, i els músics hauran de pagar una quota simbòlica pel fet d´estar registrats i poder rebre les ofertes. També hi haurà una versió gratuïta tot i que amb un accés restringit.

Els berguedans esperen que la iniciativa tingui bona acollida al sector, tot i que, de moment, n´auguren un bon futur després de les reaccions que han rebut dels que han conegut el projecte. Badal assegura que al darrere hi ha moltes hores de feina per part de tot l´equip que espera que donin els fruits. En aquest sentit, creu que «quan tens una idea has de treballar per porsa-la en pràctica i buscar altres cervells perquè el que no vegis tu ho pensin els altres. Així és més fàcil que arribi a bon port», ha conclòs.