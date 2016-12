Berga acull una xerrada sobre l'acollida de refugiats a l'alberg

Berga serà una de les ciutats on s'acollirà població refugiada a Catalunya a través de la Creu Roja. La capital berguedana rebrà aquest mes una cinquantena de persones que s'estaran a l'alberg mig any. Fonts del consistori berguedà han informat que «per aquest motiu i amb la voluntat de poder explicar de primera mà tots els detalls sobre l'acollida a la ciutadania, l'Ajuntament de Berga i la Creu Roja faran demà, dimarts, dia 20, a les 8 del vespre i a l'Hotel d'entitats una xerrada informativa oberta a tothom». Les mateixes fonts han fet una crida per tal que el teixit social s'impliqui i contribueixi a donar «una bona acollida a aquestes persones que de manera imminent arribaran a Berga».

La xerrada de demà vol resoldre dubtes , com explica la regiodra d'Atenció a les Persones, Anna Alsina. «Volem que aquest repte, més enllà del programa que va a càrrec de Creu Roja, sigui un projecte de ciutat, on les entitats i tothom qui hi vulgui col·laborar pugui fer-se'l seu i establir la xarxa necessària per assolir una bona cohesió entre totes les persones que vivim a Berga». La regidora berguedana creu que l'acollida de refugiats «és una oportunitat d'enriquiment per a tothom, tant per a les persones que acollirem com per a les que ja vivim aquí. Es tracta de crear teixits i relacions socials que ens aportin una millor coneixença, cohesió i en conseqüència, una societat millor».

Aquesta serà la primera d'un seguit de xerrades i jornades que l'Ajuntament de Berga i la Creu Roja Berguedà fara. Seran més específiques de diferents àmbits i estaran adreçades sobretot als professionals de la salut i de l'educació, perquè «aquest treball cap a la cohesió sigui realment un treball en xarxa i aquest nou repte per a Berga sigui tot un èxit».

Fonts de l'àrea d'atenció a les persones han recordat que a la web de l'Ajuntament de Berga hi ha disponible un formulari (http://www.ajberga.cat/ajberga/formularis/index.php?apartat=177) adreçat a les persones que «vulguin aportar algun recurs, com pisos de lloguer, acompanyaments, serveis de traducció». També poden oferir-se adreçant-se a la Creu Roja Berguedà. Fonts de l'àrea d'Atenció a les Persones de l'Ajuntament de Berga han agraït a la Creu Roja «la confiança i l'aposta per la ciutat en aquest projecte». Han fet extensiu el seu agraïment a l'Alberg de Berga «per posar a disposició una part de les seves instal·lacions en l'assoliment d'aquest repte».