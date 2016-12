El Consell d'Alcaldes esdevé un lobby berguedà i una àgora comarcal de debat

Fa un any que el Berguedà es va dotar d´un Consell d´Alcaldes, un òrgan on són presents els diferents dirigents dels 31 municipis, que es reuneix cada dos mesos i que ha esdevingut un lobby berguedà. S´ha aconseguit que els partits s´oblidin de les sigles i els batlles es posin d´acord per prioritzar els projectes que més convenen a la comarca, segons han coincidit a valorar alcaldes de diferents formacions polítiques.

El seu president, David Font, ha declarat a Regió7 que el balanç que en fa «és immensament positiu. Hem aconseguit una assistència mitjana que sempre supera els 25 alcaldes (dels 31 de la comarca) i tothom ho ha visualitzat com un espai real de debat dels projectes i les problemàtiques comarcals, amb la idea de trobar el que és més idoni per al territori». Per a Font, el consell ha esdevingut un lobby berguedà per «fer pressió des del territori en conjunt cap a altres administracions». L'existència del Consell d´Alcaldes també ha servit «per impulsar normatives d'abast comarcal, i implicar tots els municipis d´una forma indirecta en la gestió del dia a dia del consell amb l´informe positiu de pressupost o d'ordenances».

David Font en destaca que «és un espai on sempre he dit que es prioritza l'interès de la comarca en conjunt més que no pas els partits que cadascú pugui representar, i alhora és un espai on la dimensió del municipi no importa». Assegura que «no utilitzem el Consell d'Alcaldes per fer política partidista sinó per fer exclusivament política comarcal». En uns termes similars s´han expressat dirigents com Patrocini Canal, alcaldessa d'Avià, del grup indedendent Som Avià. «Sóc una fan del Consell d´Alcaldes, i tot i que per les hores no em va gaire bé anar a les reunions sempre faig mans i mànigues per ser-hi. Estem molt contents que existeixi». Canal destaca el fet que els alcaldes puguin intercanviar experiències i informació de com afrontar les problemàtiques de la gestió municipal. «S´ha creat un vincle entre els alcaldes, abans no ens coneixíem fora del consell. Ara ens truquem per intercanviar informació, fer-nos consultes». La dirigent avianesa destaca que «aprenc molt dels alcaldes amb més experiència». I d´altra banda considera que «s'han apropat els consellers del Govern al territori i han pogut escoltar les demandes reals dels alcaldes».

Per la seva banda, l´alcaldessa de Vilada, Montse Badia (PSC), assegura que el balanç del primer any de vida del Consell d´Alcaldes del Berguedà «és molt positiu. Els municipis petits tenim més força si anem conjuntament amb tota la comarca». Per a Badia està clar que el consell és un òrgan pràctic per damunt de les sigles dels partits i és útil. «Si no ho fos els alcaldes no vindrien, i a la majoria hi ha gairebé tots els alcaldes».

Per la seva banda, Isabel Serra, alcaldessa de Viver i Serrateix per CiU, està contenta amb la feina del consell. «És útil sobretot per la informació que t´arriba. Et veus amb els altres alcaldes, intercanvies impressions». Per a Serra s´està treballant en la bona direcció perquè el consell «no és partidista i això és bàsic», i creu que s´ha de continuar treballant en la mateixa línia per consolidar aquest òrgan.

Josep Maria Altarriba (ERC), alcalde de Puig-reig, sosté que el Consell d´Alcaldes «és un element útil, hi ha de ser» per fer un front comú de la comarca més enllà de sigles polítiques, i permet que tots els alcaldes, des del poble més petit fins al més gran, tinguin veu en les decisions de la comarca. Ara, Altarriba creu que «ens hem de donar marge i entre tots hem de fer que sigui més efectiu, ens hem d´anar situant i veure quin caire li donem».

En aquest primer any del consell, els alcaldes han consensuat els pobles on s´havien d´invertir els 110.000 euros d´asfaltatge de camins o una ajuda per disposar d´un tècnic d´esports per al baix Berguedà, entre altres qüestions. Per a David Font els temes que hi haurà damunt la taula del consell en el futur són la definició d´un nou model de residus, l´ampliació del transport a la demanda a tota la comarca «i alhora fer-lo més atractiu als usuaris», i també «definir l'estratègia respecte a les colònies i el patrimoni industrials».