Gironella destina 2,5 milions d'euros en inversions el 2017

El govern de Gironella té previst destinar 2,5 milions d'euros a inversions el 2017. El capítol d'inversions preveu set projectes segons ha explicat l´alcalde de Gironella i responsable de l'àrea d´Hisenda, David Font. Es tracta de dur a terme el desplegament de la fibra òptica amb un import de 328.847 euros, la recuperació de l´antic camí entre Viladomiu Nou i la carretera C-16Z, per valor de 94.022 euros; millores a la via pública, asfaltat i millora de carrers i places per un import de 160.000 euros, la restauració de la muralla, les restes de la torre i el castell de Gironella amb un import de 42.919, pista esportiva al Cap del Pla per valor de 72.430 euros,millores en l´enllumenat públic per 386.360 euros, la reforma de la plaça la plaça de l´Estació i nova parada d´autobusos amb un pressupost d'1.225.838 euros.



En el capítol d'inversions també hi figura el conveni amb el Consell Comarcal del Berguedà pel camí de Cal Metre per valor de 128.166 euros que ja es preveia en els pressupostos del 2016 i s´acabarà executant el 2017.







L'alcalde de Gironellas ha explicat que per tirar endavant les inversions compataran amb subvencions aixi com també crèdits. La previsió inicial dels pressupostos contempla "la teòrica petició d´un préstec d´1.269.372 euros, un import que a la pràctica es podrà reduir fins a la mínima expressió quan es tanqui l´exercici 2016 i s´incorpori el romanent de tresoreria (diners a caixa) a l´exercici 2017". En declaracions a aquest diari David Font ha dit que en els darres anys han aconseguit obtenir un romanent de tresoreria anual que oscil·la entre els 800.000 euros i un milió d'euros. I és el que esperen que hi hagi.



Per completar el finançament de les inversions, l'Ajuntament comptarà amb més de 750.000 euros de subvencions d´entitats supramunicipals (Generalitat i Diputació), a més d´una aportació de prop de 250.000 euros per a la reforma de la plaça de l´Estació, en aquest cas vinculada a uns convenis urbanístics.

Les inversions previstes s'executaran "a mesura que hi hagi dades fiables del tancament de l´exercici 2016 i es pugui incorporar el romanent de tresoreria positiu previst". El batlle ha destacat el fet que les inversions es podran dur a terme sense augmentar la pressió fiscal

Pel que fa a la resta de partides, l'alcalde David Font va explicar durant el ple que "les despeses de personal i del dia a dia de l´Ajuntament pràcticament no varien respecte a l´any passat". Va explicar que

perquè hi ha hagut una baixada dels tipus d´interès i, per tant, "l´import en interessos baixa de manera substancial". Pel que fa als passius financers, el pressupost puja un 19% perquè aquest any el finançament de l´Institut de Crèdit Oficial (ICO) s´amortitza l´any sencer.

Les inversions formen part del pressupost de l'Ajuntament de Gironella pel 2017 que es va aprovar en el ple de dilluns amb els vots a favor del govern de CiU que governa amb majoria absoluta i les abstencions dels regidors d´ERC.Segons informen fonts del consistori gironellenc els republicans "van expressar, i van demanar que s´inclogués una partida per a la neteja del riu a les inversions". David Font va explicar que hi ha prevista una actuació als vorals –sense cost per a l´Ajuntament perquè els treballs consisteixen en generar pèl·let– i que s´han demanat permisos a l´ACA per fer una neteja del fons, amb un cost que s´estima en uns 35.000€ . En aquest cas, va dir, la inversió "només es farà si hi ha un tancament positiu del 2016 i, per tant, es pot tirar endavant sense baixar la partida prevista per a l´asfaltat de carrers".

Per capítols, aquesta és la despesa prevista: