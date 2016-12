Un grup d'alumnes de Berga havien d'anar al mercat de Berlín on hi hagut l'atemptat

Els 64 estudiants de segon curs de batxillerat de l'institut Guillem de Berguedà de Berga que es troben de viatge a Berlín, havien de visitar aquest dimarts el mercat nadalenc on dilluns al vespre hi va haver l'atemptat. Segons han explicat fonts del centre berguedà a Regió7, l'expedició berguedana es troba perfectament ja que en el moment dels fets els escolars i les seves professores es trobaven lluny d'allà visitant un altre mercat.

Aquest dimarts, el grup berguedà tenia previst visitar el mercat de Breitscheidplatz on un camió va irrompre provocant la mort de dotze persones i mig centenar de ferits però a causa de l'atemptat no hi han anat. Aquesta és la única variació del programa del viatge dels berguedans. La resta es manté tal i com estava previst. "El viatge continua amb normalitat" han indicat fonts de l'institut que han penjat un missatge al web del centre per informar que el grup no s'ha vist estat afectat per l'atemptat. En un primer moment els alumnes van posar-se en contacte amb els seus pares mentre que els responsables del grup ho van fer amb l'equip directiu que aquest dimarts ha enviat un correu electrònic als pares dels alumnes que es troben a Berlín per informar-los que tot està bé. "Afortunadament tot ha quedat en un ensurt" han indicat les fonts esmentades.

Cada any a final del primer trimestre escolar, els alumnes de segon de batxillerat de l'institut Guillem de Berguerdà fan un viatge cultural, El grup berguedà va marxar aquest dilluns d'hora al matí cap a Berlín. Està previst que tornin a Berga el dijous 22.