Marie Kapretz delegada del Govern a Berlín i resident 15 anys a Cercs: "El mal és molt banal"

La delegada de la Generalitat a la capital Alemanya, Marie Kapretz, berguedana d'adopció ja que ha viscut els darrers 22 anys a Catalunya (15 a Cercs), ha explicat a Regió7 com ha viscut l'atemptat a Berlín. "Estic una mica tocada" ha confesat per bé que "no hem de deixar que els violents ens imposin" la seva bàrbarie.

La delegada, que ha tornat a viure a Berlín on va néixer el 1975 després de ser nomenada delegada el febrer d'enguany, aquest matí de dimarts camí de la seva feina ha passat a peu per la zona o hi va haver l'atemptat d'ahir- molt a prop de l'estació del Zoo, al centre-oest de la ciutat-, que a hores d'ara encara no ha reivindicat ningú. "He volgut passar-hi per saber què és real i què no. El mal és molt banal" ha assegurat després d'haver vist el camió que els atacants van llançar contra la multitud "destrossat", les casetes de les parades del mercat nadalenc destrossades, "vides destrossades" i els familars que han perdut els seus èssers estimats i els ferits als hospitals. Els fets han tingut lloc "al meu barri" i al mercat nadalenc de la Breitscheidplatz que és "el meu mercat de Nadal de referència. Abans d'ahir a la nit vaig passar per allà" ha comentat Kapretz.

Per ara el balanç és de 12 persones mortes i 48 ferits segons Kapretz. "El govern federal no parla directament d'un atemptat sinó que és prudent i que tot indica que hauria estat un atemptat". Kapretz ha estat en contacte permament amb el conseller del departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors Raül Romeva per coordinar l'acció de la delegació i ja s'ha tramés missatges de còndol al cònsul i l'ambaixador.

Marie Kapretz també ha estat en contacte amb la delegació de 64 alumnes de segon de BAT de l'institut Guillem de Berguedà. Kapretz els ha ofert que si s'escau visiten la delegació de manera informal. Tot i que no és segur que hi vagin

Crida la calma

El govern federal alemany ha fet una crida a la calma. Marie Kapretz ha explicat que des dels primers minuts després de l'atemptat van aparèixer comentaris a les xarxes criminalizant els refugiats àrabs que arriben al país com a pressumptes autors dels fets. Marie Kapretz ha indicat que a Alemanya hi han arribat 1 milió de persones refugiades. "I la immensa majoria d'elles han vingut aquí per viure en pau". Kapretz lamenta que des de grups d'extrema dreta s'aprofitin aquests fets violents per "alimentar la islamofòbia".