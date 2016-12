Berga estrena una botiga gratuïta per donar sortida a articles de segona mà

Tot gratuït. Aquest és el cartell que penja de la porta de la botiga que ha posat en marxa a Berga l´associació Banc del Temps del Berguedà. Una iniciativa impulsada per una de les seves sòcies, Dolors Tous, i que pretén donar una segona oportunitat a articles i productes que han quedat en desús. La particularitat d´aquest establiment situat al carrer del Roser és que els clients poden entrar, remenar i quedar-se el que els faci falta sense pagar res. Ni un euro ni cap article a canvi. Per això l´han batejat com a Gratibotiga, l´únic d´aquestes característiques que es coneix al territori.

La iniciadora del projecte, Dolors Tous, ha explicat que tot va començar fa uns mesos quan alguns socis del Banc del Temps i també persones externes a l´associació que treballa amb el temps i les hores com a moneda de canvi, «se´ns acostaven per donar-nos roba i d´altres articles que tenien en bon estat però ja no feien servir». Després de realitzar algunes fires a la ciutat, on oferien els productes de manera gratuïta, «vam decidir obrir un local fix, on la gent ens pugui trobar sempre, i evitar anar amunt i avall amb caixes i paradetes», ha relatat.

Obren un dissabte al mes per garantir que disposen del material suficient per exposar i vendre de manera gratuïta. Avui, dissabte, l´establiment tornarà a estar obert durant el matí després que els darrers dies, els voluntaris de l´associació hagin dedicat temps a revisar les peces de roba que han arribat les darreres setmanes, així com també la resta d´articles de decoració, llibres, joguines i fins i tot electrodomèstics que altres persones ja han deixat de fer servir. «Tothom té coses a casa que no utilitza i que, segurament, altres usuaris en podran treure profit. No demanem objectes vells, sinó roba que, pel que sigui, ha quedat sense estrenar o llibres, elements de decoració o electrodomèstics que potser ja no es fan servir però que encara estan nous», ha aclarit. I és que el que no accepten són materials en mal estat. «Sempre vetllem per oferir als clients coses que es puguin fer servir», ha afegit.

Les voluntàries de l´establiment fan una crida als berguedans a portar-hi roba i altres elements que creguin que poden ser d´utilitat per a altres persones. «Si la botiga està tancada, poden deixar-ho a la porta, perquè nosaltres cada dia recollim el que trobem», ha assegurat.

Per a Tous i la resta de voluntaris, a hores d´ara hi ha hagut bona acceptació de la iniciativa. «Tenim molts usuaris, la majoria d´origen estranger, i si continuem tenint material per oferir, nosaltres continuarem obrint, i possiblement ens plantegem fer-ho durant més dies al mes». De totes maneres, defensen que «cal un canvi de mentalitat en la societat i pensar que no tot es paga amb diners. Hem de lluitar contra el consumisme que ens envolta», ha dit.

Per altra banda, al local annex a l´establiment ofereixen cursos i tallers gratuïts d´informàtica, de patchwork, de restauració de mobles i altres manualitats plàstiques diverses.