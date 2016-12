La Cobla Berga Jove felicita les festes de Nadal amb un original vídeo

ARXIU PARTICULAR

Els músics de la Cobla Berga Jove als Rasos de Peguera ARXIU PARTICULAR

La Cobla Berga Jove ha volgut felicitar les festes de Nadal als seus seguidors a les xarxes socials. Com ja van fer l'any passat, els components de la formació han editat un vídeo que han compartit a la seva pàgina web i també al seu perfil de Facebook abans de donar el tret de sortida a les festes.

Els músics han decidit, aquesta vegada, desitjar un bon Nadal i un feliç any nou amb un enregistrament de la sardana Nadal Montserratí del jove compositor, director i intèrpret cardoní Xavier Ventosa. La peça musical ve acompanyada per unes imatges gravades als Rasos de Peguera on els components de la Cobla Berga Jove s'ho passen d'allò més bé jugant amb la neu.