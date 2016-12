La Farsa dóna el tret de sortida a la nova temporada de Pastorets

Com es pot fer que un espectacle tan tradicional i arrelat com el dels Pastorets de l'Agrupació Teatral La Farsa de Berga incorpori cada any canvis? «És molt difícil», asseguren els seus responsables. Angelina Vilella, una de les directores de l´espectacle, i Josep Maria Salat, president de l´entitat, confessen que «la producció dels Pastorets és molt complexa per ella mateixa», per tant, veuen encara més difícil afegir-hi canvis any rere any.

Després que l´any passat es fessin modificacions fent més curtes algunes escenes per aconseguir reduir encara una mica més la durada de l´espectacle, enguany han apostat per mantenir-lo pràcticament idèntic i reservar-se per a la temporada que ve, quan, asseguren, tenen entre mans una nova sacsejada al muntatge.

Salat i Vilella recorden que fa deu anys, el 2006, després de la mort de Daniel Tristany, Frederic Roda va ser l'encarregat de donar un gir als Pastorets de Pitarra que interpretava La Farsa. «Vam fer uns canvis molt substancials, sobretot pel que fa a la durada de l´obra i a donar una continuïtat al text i a l´espectacle», fa ressaltar Salat. Durant aquesta dècada s´han fet noves propostes. «Hem modificat escenes, hem retallat frases, n´hem tornat a afegir, hem fet canvis d´actors...», relata Vilella, «però l´essència continua sent molt similar, evidentment». Sense trencar amb la tradició nadalenca ni amb aquest segell d´identitat de l´obra de Serafí Pitarra (una de les tres que es mantenen a Catalunya), l´entitat hi vol introduir algunes novetats l´any vinent, «perquè pensem que ja toca després de deu anys».

Aquest Nadal, Salat, Vilella i tot l´equip de La Farsa viuran la primera temporada de Pastorets sense Montserrat Minoves, recentment desapareguda, és per això que també han optat per «tirar endavant un espectacle sense gaires mogudes perquè ja ens és prou complicat. La trobem a faltar molt», diu Vilella.

Són prudents i no han volgut avançar aquestes novetats que ja començaran a treballar un cop acabi la temporada que estan preparant des de fa uns mesos. Pel que fa a les introduccions d´enguany, han destacat la incorporació de nous actors en alguns dels personatges i la recuperació d´algunes frases que s´havien tret anys anteriors. També hi ha hagut canvis en la direcció, que ara és compartida entre quatre persones. A banda de Vilella, al capdavant del muntatge hi ha Ferran Pujols, Anna E. Puig i Marc Marginet.

Cinc funcions

La Farsa presenta enguany, com és habitual, cinc funcions al Teatre Municipal de Berga que seran el dia de Nadal i Sant Esteve i l´1, el 6 i el 8 de gener. Prop de 150 persones, entre actors, els grups de pastors i dimonis, l´equip tècnic, els encarregats de la tramoia, i el personal de maquillatge, perruqueria i vestuari fan possible el muntatge que passa per un bon moment, segons els responsables. Les entrades es poden comprar al web www.elspastoretsdeberga.cat

«Tenim un grup de joves engrescats a fer Pastorets, i això és bo. A vegades, els que som al capdavant assegurem que fer Pastorets és molt pesat, perquè realment porta molta feina i sacrificis que molta gent no veu, però és una tradició que no es pot perdre», diu Vilella. És per això que animen el públic a tornar al teatre aquest Nadal. «Sentim moltes persones que diuen que no vénen des que els feien al Patronat perquè els trobaven massa llargs. D´això ja en fa més de vint anys! Que vinguin ara, que no hi tenen res a veure», exclamen.



"No hem enterrat les garrofes"

«No hem enterrat les garrofes, però necessitem propostes per renovar-les i adaptar-les als nous temps». D´aquesta manera justifica Josep Maria Salat, president de La Farsa, la decisió de no convocar enguany el Concurs de Garrofes, que se celebrava des del 1973. L'entitat teatral ha apostat per deixar d´organitzar el certamen després de la baixa participació registrada en les darreres edicions i principalment perquè només s´hi presentaven membres que ja formen part de La Farsa.

Salat assegura que no és que s´hagin abandonat per sempre, «però hem cregut convenient deixar-les descansar fins que trobem una fórmula nova, totalment diferent de l´existent, que hem vist que ja no funciona». Tot i algunes crítiques que han sorgit després de l´anunci que va fer l´entitat a final d´octubre, els seus responsables es mostren oberts a rebre totes les propostes i a debatre-les per obrir una nova porta al concurs. «Si algú té la pedra filosofal per solucionar-ho, estarem encantats de rebre´l», ha assegurat Salat.

Tot i la desaparició del concurs, els versos satírics que llegeix en Garrofa després de sortir de l´infern i que parlen de l'actualitat berguedana i del país continuaran formant part de l´espectacle. Aquesta vegada s´ha optat perquè els mateixos membres de La Farsa que els darrers anys participaven al certamen n´escriguin un joc.

Les garrofes estan formades per quaranta-quatre quartetes de versos heptasíl·labs de rima consonant, que és un dels segells distintius dels Pastorets de Serafí Pitarra que s´interpreten a Berga.