El físic berguedà Lluís Torner, Premi d'Investigació 2016 de Catalunya

El berguedà Lluís Torner, físic i director de l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) ha estat guardonat amb el Premi Nacional d'Investigació 2016 de Catalunya, dotat amb 40.000 euros, per la seva "sòlida trajectòria com a líder d'equips i gestor d'investigació d'excel·lència".

El premi ha estat concedit pel govern de la Generalitat i la Fundació Catalana per a la Investigació i la Innovació (FCRI), que ha reconegut "la investigació pionera en fotònica, reconeguda mundialment", del guardonat.

El Premi Nacional d'Investigació reconeix l'investigador que hagi contribuït recentment i de manera significativa internacionalment a l'avanç d'una disciplina científica en qualsevol dels seus àmbits: ciències humanes i socials, ciències de la vida i de la salut, enginyeries i tecnologia i ciències experimentals.

Torner és llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), doctor i catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i va concebre i ha desenvolupat l'ICFO, entitat de la qual és director des de la seva creació el 2002.

La fotònica és la disciplina científica que estudia la generació, el control, la detecció i l'aprofitament pràctic de les ones i partícules de llum o fotons, de la qual Torner n'és un especialista que, segons el jurat, ha convertit l'ICFO "en un centre de referència global en investigació de frontera en fotònica i en les seves nombroses aplicacions en biomedicina, energies renovables, nanotecnologia, grafè, tecnologies quàntiques i tecnologies de la informació.

A més de Torner, la Generalitat i l'FCRI també han atorgat el Premi Nacional d'Investigació al Talent Jove, dotat amb 10.000 euros, a Samuel Sánchez Ordóñez, professor d'investigació ICREA a l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), mentre que el Premi Nacional de Comunicació Científica ha recaigut en el programa "DINAMIK", de Televisió de Catalunya.

El Premi Nacional de Mecenatge Científic ha estat per a la Fundació Bancària "la Caixa", i el Premi Nacional al partenariat públic en I+I per al Centre Tecnològic de l'Aigua (Cetaqua).

Samuel Sánchez Ordóñez ha estat guardonat per la seva contribució en el desenvolupament de nanomotors i nanorobots autopropulsats, enginys capaços de materialitzar, entre d'altres, aplicacions mèdiques com el direccionament i alliberament de fàrmacs, i mediambientals, com la lluita contra aigües contaminades.

La Fundació Bancària "la Caixa", per la seva aportació com a entitat líder a Catalunya i segona a Europa en finançament de projectes científics nacionals i internacionals, principalment en ciències de la vida i de la salut, ha estat guardonada en la categoria de Mecenatge científic.

El programa "DINAMIK" de Televisió de Catalunya, presentat pel físic i divulgador Dani Jiménez, ha estat distingit en la categoria de Comunicació Científica; i el Centre Tecnològic de l'Aigua (Cetaqua), participat per Aigües de Barcelona, el Consell Superior d'Investigacions Científiques i la UPC, en la de partenariat públic en I+I.

Aquests tres últims guardons no tenen dotació econòmica.

Els Premis Nacionals d'Investigació de Catalunya fomenten el reconeixement social de la ciència i l'activitat dels investigadors, mecenes, empresaris i comunicadors.

El jurat, presidit per Antoni Esteve, president de l'FCRI, ha estat integrat, entre d'altres, per Deborah Charlesworth, professora de Ciències Biològiques de la Universitat d'Edimburg (Gran Bretanya) i membre de la Royal Society; i Mar Capeáns, investigadora del Grup de Tecnologia de Detectors del Laboratori Europeu de Física de Partícules (CERN).